Нови ударац за посрнулу њемачку привреду: Биће теже него што су очекивали

Аутор:

АТВ

18.03.2026

07:56

Очекивања инвеститора поводом економске ситуације у Њемачкој су нагло пала због рата на Блиском истоку, показују објављени прелиминарни резултати анкете Лајбницовог центра за европска економска истраживања (ЗЕВ) из Манхајма за март.

Вриједност индикатора који мјери економска очекивања од будућности за Њемачку, према прелиминарним подацима, износи минус 0,5 поена, што је пад од чак 58,8 поена у односу на фебруар.

Процјена актуелне економске ситуације се, насупрот томе, благо побољшала и то за три поена на минус 62,9 поена, али у питању је и даље веома ниска вриједност.

"ЗЕВ индекс је доживио колапс. Ескалација сукоба на Блиском истоку подиже цијене енергената и повећава инфлациони притисак, што ствара ризик од успоравања економског опоравка у Њемачкој", прокоментарисао је предсједник Лајбницовог центра за европска економска истраживања, професор Ахим Вамбах.

Највише су пала очекивања у секторима који интензивно користе енергенте, као што су хемијска и фармацеутска индустрија, ауто-индустрија и машинство.

Велики падови вриједности индекса забиљежени су и у индустрији челика и метала, као и у грађевинарству, наводи се на веб страници њемачког института.

Негативна кретања забиљежена су и у еврозони, гдје су очекивања мерена ЗЕВ индексом пала за чак 47,9 поена у односу на фебруар, на минус 8,5 поена, док је процјена тренутне ситуације погоршана за 16,6 поена, на минус 29,9 поена, преноси РТ Балкан.

