ХЕ Бук Бијела неће имати утицај на Национални парк Дурмитор и Резерват природе Пива

17.03.2026

17:27

Фото: Електропривреде Србије

Студија утицаја на животну средину показује да изградња хидроелектране “Бук Бијела” на Дрини неће имати утицај на Црну Гору, изјавио је данас Душан Живковић, генерални директор „Електропривреде Србије” на јавној расправи о прекограничном утицају у Плужинама.

“Струка и наука су пружиле јасне одговоре да је овај пројекат могуће реализовати уз очување природних вриједности. Наш задатак је да искористимо потенцијале које нам је природа дала, уз максимално очување животне средине и да генерацијама које долазе оставимо вредно и корисно наслеђе које ће управо својим радом унаприједити квалитет животне средине”, рекао је Живковић.

У Студији утицаја на животну средину, коју су урадили конзорцијум који чине „ВиЗ заштита“ из Бања Луке, београдски „Енергопројект Хидроинжењеринг“, Завод за водопривреду из Бијељине и ECO Energy Consulting из Подгорице, стручњаци су дали детаљан преглед, анализе и мере заштите током изградње и рада ХЕ „Бук Бијела“.

“Током припреме, изградње и током рада, ХЕ „Бук Бијела“ неће имати утицај на Национални парк „Дурмитор“ и Резерват природе „Пива“ и то је резултат процјене прекограничних утицаја пројекта на животну средину Црне Горе”, рекао је Данило Мрдак, члан тима који је израдио студију и професор Универзитета Црне Горе.

Он је нагласио да нема ни негативних утицаја на екосистеме, флору, фауну, здравље становништва, површинске и подземне воде, као ни на режим вода ријеке Таре, изван постојећег утицаја ХЕ „Пива”.

Предсједник општине Плужине Слободан Делић указао је да је вријеме да се пројекти почну посматрати као нешто што треба да се реализује а не унапред негативно оцијене. Подсјетио је да је предсједник општине која има вјештачко језеро и хидроелектрану и да је за више од 50 година рада ХЕ „Пива“ донијела локалној заједници много бенефита.

Миро Врачар, финансијски директор „Електропривреде Црне Горе”, навео је да пројектима попут ХЕ „Бук Бијела” треба дати озбиљан вјетар у леђа, озбиљним приступом отворена питања могу се једноставно превазилазити.

