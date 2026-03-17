Аутор:

АТВ

17.03.2026

16:26

Пумпаши у Српској завапили: Хоћете да нас народ мрзи

Власници бензинских пумпи у Републици Српској изразили су незадовољство одлуком Владе о ограничењу марже на нафту и нафтне деривате, оцјењујући да би таква мјера могла оставити дугорочне посљедице на тржиште.

Из Групације за промет нафтом поручују да би одлуку требало укинути, док надлежни најављују појачане контроле већ у наредним данима, јавља "БХРТ".

На састанку у Привредној комори у Бијељини, дистрибутери су упозорили на, како наводе, нелогичности у примјени одлуке и финансијске губитке с којима се суочавају.

Представник нафтних дистрибутера с тог подручја Миле Зарић изјавио је да су трговци доведени у ситуацију да продају гориво испод набавне цијене.

Цијене расту

“Прије пет дана они су као донијели одлуку, не важи – продајеш. Прекјуче су мог друга опљачкали, 2,36 је морао да прода цистерну горива. Набавна цијена, ево је јутрос у Плочама, набавна без ПДВ-а, 3,20 јутрос. Стављате нас на стуб срама да нас народ мрзи”, рекао је Зарић.

Из Групације за промет нафтом и нафтним дериватима наводе да цијене горива и даље расту, посебно када је ријеч о дизелу. Тренутно се цијена дизела креће између 2,70 и 3,15 КМ, док бензин, који се продаје по цијенама од 2,42 до 2,59 КМ, биљежи спорији раст.

Предсједник Групације Ђорђе Савић истиче да мјере ограничења имају смисла у ванредним околностима, али да би их у наредном периоду требало укинути.

“Генерално, сматрамо да одлуку треба укинути. У оваквим ситуацијама разумијемо њену сврху, али дугорочно тржиште треба функционисати без ограничених маржи”, казао је Савић.

Контроле и казне

Са друге стране, из Инспектората Републике Српске подсјећају да су већ спроведене опсежне контроле формирања цијена горива.

Током протекле седмице извршено је 130 надзора, а у 55 случајева утврђене су неправилности због непридржавања прописаних маржи.

Због тога су трговцима изречене казне у укупном износу од 825.000 КМ.

“Контроле се настављају и ове седмице”, поручила је портпарол Инспектората Душанка Николић.

Грађани на удару

Грађани упозоравају да раст цијена горива директно утиче на свакодневни живот, јер поскупљења горива повлаче ланчани раст цијена других производа и услуга.

Поред дистрибутера горива, инспекције ће у наредним данима контролисати и трговце због примјене одлуке о ограничењу маржи на одређене производе из потрошачке корпе, као и на лијекове.

Из Министарства трговине и туризма Републике Српске истичу да су ове мјере на снази до 1. јуна, те да је њихов циљ ублажавање раста цијена и заштита стандарда грађана.

