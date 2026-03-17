Мировање је завршено, кренула сезона: Отровнице изашле из јазбина

Извор:
ХРТ
17.03.2026
16:06
Коментари:0
С доласком топлијег времена почела је и сезона поскока, најотровније змије у овом дијелу Европе.
Стручњаци упозоравају да из зимског мировања излази почетком марта, и то најчешће у Далмацији, Истри и Лици.
Некима би призор држања змије био попут ноћне море, али не и онима који су одрасли на Бокањцу, насељу на рубу Задра.
Традиција лова на змије у Бокањцу дуга је генерацијама. Некада су становници ловили и трговали змијама, а један од посљедњих бокањачких „змијара“ био је Роси, који је своје знање преносио с оца на сина. Неки су, чак, носили своје улове и на краљевски двор у Великој Британији.
„Ко није имао поља, ишао је у змије“, каже Невен Ажић Роси из Бокањца.
„Ту су долазили странци куповати змије, тако да је Бокањац био лежиште змија“, истиче Ђорђина из Бокањца.
Но, лов на змије није без ризика. Чак и стручни ловци понекад заврше с угризом. Један је човјек ставио руку у грм, угризао га је поскок, док су му за појасом била још четири. Пао је у несвијест, а змије су га угризле још неколико пута. На срећу, ловци су наишли и брзо позвали хитну помоћ, која је осигурала противотров.
У случају угриза важно је што прије доћи до болнице по противотров. Но, боље је спријечити него лијечити.
Ваља пронаћи штап и мало шушкати око себе и по тлу да вас поскок примијети, али треба гледати и око себе јер се поскок може наћи и на грани.
Важно га је само мирно заобићи.
„Можете чути којекакве легенде, о поскоцима који скачу или о кравосасу, који је наша највећа врста змије, који пије млијеко крави из вимена и такве ствари. То су све легенде и стварно би било добро да се људи прво информишу“, говори Јана Мијаиловић из ХГСС станице Задар.
Из задарске станице ХГСС-а кажу да су у посљедњих 20 година имали само три спасавања због угриза поскока, пише ХРТ.
Али, упозоравају: у природи увијек опрезно и без панике.
Најновије
Најчитаније
16
42
16
40
16
37
16
32
16
31
Тренутно на програму