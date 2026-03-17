Ево одакле им девет живота: Откривено зашто се мачке увијек дочекају на ноге

Мачке већ вијековима фасцинирају људе способношћу да се у паду окрену и готово увијек безбједно дочекају на шапе.
Научници су сада детаљније објаснили како им то полази за руком, као и да ли оне заиста тиме "крше правила физике".
Научници су открили механизам који мачкама омогућава да се увијек дочекају на ноге.
Стотинама година научници покушавају да објасне како мачке успијевају да се окрену у ваздуху и готово увијек слете на ноге, без обзира на положај из ког су пале. На први поглед дјелује као да се тијело мачке једноставно "уврне" у прави положај, али физичари су дуго сматрали да такав покрет није могућ без спољашње силе.
Сада су истраживачи са Универзитета Јамагучи у Јапану понудили убједљиво анатомско објашњење. Према њиховим резултатима, кључ лежи у необичној флексибилности одређеног дијела мачје кичме.
Испоставило се да грудни, односно торакални дио кичме - који се налази у средини леђа - може да се ротира много више него доњи, лумбални дио. У ствари, тај дио кичме је готово три пута флексибилнији. Захваљујући томе, мачка може да окрене горњи дио тијела изузетно брзо, готово као клизач који нагло мења смер на леду, што су научници закључили након анализирања кичме пет преминулих мачака које су дониране за истраживање.
Да би проверили како то изгледа у пракси, научници су анализирали и видео-снимке двије одрасле мачке које су пуштене са висине од око једног метра. Снимци су показали да мачке прво окрену предњи дио тијела ка земљи, а тек неколико десетина милисекунди касније и задњи део. Тај прецизно координисан покрет омогућава им да се у потпуности оријентишу прије него што стигну до подлоге.
Ово откриће помаже да се разјасни расправа која траје више од два вијека. Током тог периода предложено је више објашњења - од теорије да мачке користе реп као пропелер, до идеје да савијају тијело под оштрим углом или наизменично увлаче и испруже ноге како би се окренуле.
Ново истраживање показује да је највероватније у питању комбинација више механизама. Док падају, мачке увлаче предње шапе уз тело, што смањује инерцију и омогућава брже окретање горњег дела тела. Истовремено испруже задње ноге, чиме повећавају инерцију доњег дијела тијела и држе га стабилнијим.
Када им је глава већ окренута ка земљи, мачке понављају исти поступак у обрнутом редосљеду - увлаче задње ноге, испруже предње и довршавају ротацију. На тај начин горњи и доњи део тијела увијају се у супротним смеровима, па мачка може да се окрене у ваздуху без спољашњег потиска, преноси "Дејли мејл".
Другим ријечима, мачке не крше законе физике, већ их само користе на изузетно вешт начин. Захваљујући комбинацији флексибилне кичме, брзих рефлекса и прецизне контроле тијела, могу да се окрену у ваздуху и безбједно слете на шапе, чак и када падају из потпуно неповољног положаја, преноси РТ Балкан.
