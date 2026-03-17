Цијена нафте опет прешла "психолошку границу"

Извор:
СРНА
17.03.2026
20:46
Цијене нафте порасле су данас на међународним тржиштима изнад 102 долара.
На лондонском тржишту барелом се данас трговало по цијени од 102,17 долара, што је за 1,96 долара скупље него на јучерашњем затварању трговине.
Барел је на америчком тржишту био скупљи за 1,67 долара и износио је 95,17 долара.
На почетку ове седмице тржишта су умириле назнаке да поједини танкери ипак пролазе Ормуском мореузом.
Техеран је након америчко-израелског напада 28. фебруара преузео контролу над Ормским мореузом забранивши пролаз бродовима из САД, Израела, европских земаља и њиховим партнерима.
Међутим, Иран је дозволио пролаз два индијска танкера у власништву државне Индијске бродарске корпорације /СЦИ/ који су превозили укапљени нафтни гас, и то под надзором индијске морнарице, пренио је индијски лист "Тајмс оф Индија".
Прошао је и пакистански танкер нафте укрцан у Уједињеним Арапским Емиратима, показали су подаци фирме за праћење бродова.
Амерички министар финансија Скот Бесент изјавио је да САД за сада немају ништа против што неки ирански, индијски и кинески бродови пролазе кроз Ормски мореуз.
- Ирански бродови пролазили су и раније, а ми смо то допустили како би остатак свијета могао бити снабдјевен - појаснио је Бесент.
Чланице Међународне агенције за енергију планирају да из резерви на тржиште пласирају 400 милиона барела нафте и нафтних производа како би ублажили пад снабдијевања из Персијског залива.
Директор агенције Фатих Бирол изјавио је раније да је снабдијевање нафтом из овог региона сведено на мање од 10 одсто предратног нивоа, што би значило да је тржиште изгубило отприлике 18 милиона барела дневно.
