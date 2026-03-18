Српски сир најскупљи на свијету: Није му одолио ни краљ Чарлс

18.03.2026
07:45
Сир од магарећег млијека који се прави у резервату природе Засавица је најскупљи на свијету, а највише су продали 12 килограма одједном неком сингапурском тајкуну који је правио забаву вриједну пет милиона долара.
Магарећи сир из Србије јединствен је у свијету и јер се производи само у овој земљи и јер је – најскупља врста међу свим сиревима на планети. Зашто је овај специјалитет специфичан, која је његова тајна, како утиче на здравље, али и на љепоту и ко може да га приушти, говорио је Слободан Симић, управник резервата природе Засавица, гдје се сир и производи.
"Роберт Хартман, лични писац краљевске породице из Лондона, први је од свјетских звјерки пробао наш магарећи сир. Одушевио се, а он је пробао све на свијету, па је направио репортажу. Послије смо сир слали тадашњем принцу Чарлсу и Камили", казао је Слободан Симић, управник Специјалног резервата природе Засавица где се производи магарећи сир.
Слободан Симић каже и зашто је овај сир тако скуп – скупљи и од најфинијих из Француске и Швајцарске.
"Магарећи сир из Засавице јесте најскупљи на свијету и кошта 1.000 евра по килограму. Тако је јер се магарећег млијека преко године добија мало, а потребно га је много за кило сира. Зато њега и могу да приуште углавном они најбогатији. Наши купци су највише странци, амбасадори. Један предсједнички кандидат из Украјине је купио једном приликом све што смо имали на лагеру. А једном сингапурском тајкуну смо продали највише 12 кг. Његов човјек је тада дошао авионом и узео све то за неку забаву која је коштала пет милиона долара", рекао је Слободан Симић.
Он је открио и одакле баш у Засавици овај јединствени сир.
"Од старог Рима и Клеопатре, која се купала у магарећем млијеку због љепоте, није било организоване фарме магараца. Тако је било све до средњег вијека када су по француским сиротиштима држали магарце због млијека пошто људска беба од првог дана може да пије још само магареће млијеко јер је најсличније људском. Касније се та производња мало проширила по Европи, али на простору југоисточне Европе није било ниједне фарме никада".
Прије више од двије деценије, прича стара 2.000 година о магарцу на ком је Исус ујахао у Јерусалим инспирисала је Слободана да купи неколико магараца. Када су се намножили, створио је фарму, па ријешио и да прави сир од млијека.
"Онда сам видио да сир од магарећег млијека нико није на свијету направио – зато што је немогуће. Магареће млијеко има свега 0,5 одсто млијечне масти као људско, а друге врсте, попут крављег, имају од 3,8 до 4,5, а бивоље и до 6 одсто. Дакле, проблем је био што се од масти прави сир, а не од воде, а магареће млијеко је скоро нема. Тад сам ангажовао разне људе који су пробали да га направе, али није ишло. Онда се десио бинго – један наш технолог успио је, уз доста литературе и нешто мало козјег млијека и разних адитива", рекао је Слободан и истакао како тајну рецептуру нису одали ником, па ни предсједници Свјетске конфедерације сирева.
Између осталог и зато, цио свијет је желио да зна какав се то сир прави у малој балканској земљи и нигдје више.
"Магареће млијеко од ког се сир прави изузетно је за плућа, па је у вријеме короне била посебна помама за њим. Одлично је нарочито за малу дјецу, за обнову организма, за прележане тешке болести јер ви фактички као да поново пијете мајчино млијеко. Сада већ откад постоји наша фарма, има и више доктората и научних радова који потврђују љековитост магарећег млијека. Оно и не смета готово никоме баш јер нема масноће и благо је за разлику од, рецимо, крављег које уме да мучи због лактозе", рекао је Слободан и додао како су и креме и сапуни од магарећег млијека одлични за подмлађивање и његу коже, што је очигледно знала и Клеопатра.
Сир од магарећег млијека и даље је свјетски феномен, истакао је.
"Многи и даље покушавају да га направе, али не успијевају. То је најријеђи и најскупљи сир на свијету. Годишње произведемо десетак килограма јер је потребно 25 литара магарећег млијека да се направи кило сира, а иначе је потребно четири или пет. То је мукотрпан посао, трипут дневно се музе помало, а за сир треба много".
И на крају, шта кажу купци, какав је укус магарећег сира?
"Није снажан и препознатљив да се дуго памти као код тартуфа, рецимо, али је једноставно пријатан, помало слаткаст. Сервира се по грам. То је укус ријеткости и скупоће", закључио је Слободан Симић, преноси Мондо.
