Ђурђевић о Минићевој оставци: Одговоран потез

АТВ

16.03.2026

11:13

Ђурђевић о Минићевој оставци: Одговоран потез
Потез подношења оставке Саве Минића и поновног избора за предсједника Владе Републике Српске представља одговоран и политички зрео чин, рекао је Александар Ђурђевић, члан Предсједништва СНСД-а.

Он је истакао да након што га предложи предсједник Републике Српске Синиша Каран, чији је избор потврђен вољом народа на изборима, биће стављена тачка на покушаје изазивања институционалне кризе у Републици Српској.

"Овај потез вјероватно није ни лично ни политички најпријатнији ни за Саву Минића ни за чланове Владе, али управо зато показује степен политичке одговорности и зрелости – интерес институција и стабилности Републике Српске стављен је изнад било каквих личних или страначких калкулација", рекао је Ђурђевић.

Он је подсјетио да су претходном периоду доношене спорне одлуке којима је изабраном предсједнику Републике Српске одузет мандат и наметнути нови избори, који су потом чак и одлуком Централне изборне комисије понављани.

"И поред свих опструкција, воља народа је поново јасно потврђена, и то још убједљивијом побједом. Због тога је данас јасно да су покушаји изазивања институционалне кризе пропали", рекао је Ђурђевић.

Он је истакао да је Република Српска показала да има капацитет да заштити своје институције и демократску вољу грађана, а након овога вријеме је да се политичка енергија усмјери на теме које су заиста важне за живот људи и развој Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

