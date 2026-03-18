Logo
Large banner

Трамп: Алијанска одувијек била једносмјерна улица

Извор:

СРНА

18.03.2026

09:32

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon)

Предсједник САД Доналд Трамп изразио је разочарење НАТО савезницима због одбијања учешћа у борби против техеранског режима и назвао Алијансу "једносмјерном улицом".

"САД су од већине наших `савезника` у НАТО-у добиле повратну информацију да не желе да се укључе у нашу војну операцију против терористичког режима Ирана на Блиском истоку, и то упркос чињеници да се готово свака земља снажно слагала са оним што радимо и да Техеран не смије имати нуклеарно оружје", написао је Трамп на друштвеној мрежи "Трут соушл".

Аутобус

Градови и општине

Амерички предсједник је навео да, ипак, није изненађен поступком савезника.

"НАТО, у који трошимо стотине милијарди долара годишње да заштитимо те исте чланице, одувијек сам сматрао једносмјерном улицом - ми ћемо њих штитити, а они неће ништа учинити за нас - посебно у тренуцима када нам је помоћ потребна", нагласио је Трамп.

Он је напоменуо да је америчка војска, упркос изостанку помоћи чланица Алијансе, десетковала иранску војску.

Болница

Здравље

"Њихова морнарица је уништена, њихово ваздухопловство је уништено, њихова противваздушна одбрана и радарски системи су уништени и најважније - њихови лидери, на готово свим нивоима, више не постоје - те више никада неће представљати пријетњу за нас, наше савезнике на Блиском истоку или свијет у цјелини!", написао је Трамп.

Он је додао да након војног успјеха, помоћ више није потребна.

voznja telefon volan

Наука и технологија

"Помоћ земаља НАТО-а - никада нам није ни била потребна! Исто важи и за Јапан, Аустралију или Јужну Кореју!", истакао је амерички предсједник.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

NATO

Америка

Ormuski moreuz

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner