Трамп: Алијанска одувијек била једносмјерна улица

Предсједник САД Доналд Трамп изразио је разочарење НАТО савезницима због одбијања учешћа у борби против техеранског режима и назвао Алијансу "једносмјерном улицом".
"САД су од већине наших `савезника` у НАТО-у добиле повратну информацију да не желе да се укључе у нашу војну операцију против терористичког режима Ирана на Блиском истоку, и то упркос чињеници да се готово свака земља снажно слагала са оним што радимо и да Техеран не смије имати нуклеарно оружје", написао је Трамп на друштвеној мрежи "Трут соушл".
Амерички предсједник је навео да, ипак, није изненађен поступком савезника.
"НАТО, у који трошимо стотине милијарди долара годишње да заштитимо те исте чланице, одувијек сам сматрао једносмјерном улицом - ми ћемо њих штитити, а они неће ништа учинити за нас - посебно у тренуцима када нам је помоћ потребна", нагласио је Трамп.
Он је напоменуо да је америчка војска, упркос изостанку помоћи чланица Алијансе, десетковала иранску војску.
"Њихова морнарица је уништена, њихово ваздухопловство је уништено, њихова противваздушна одбрана и радарски системи су уништени и најважније - њихови лидери, на готово свим нивоима, више не постоје - те више никада неће представљати пријетњу за нас, наше савезнике на Блиском истоку или свијет у цјелини!", написао је Трамп.
Он је додао да након војног успјеха, помоћ више није потребна.
"Помоћ земаља НАТО-а - никада нам није ни била потребна! Исто важи и за Јапан, Аустралију или Јужну Кореју!", истакао је амерички предсједник.
