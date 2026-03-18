Logo
Large banner

Ако вам мушкарац каже ову реченицу, боље одмах идите од њега

Аутор:

АТВ

18.03.2026

09:08

Коментари:

0
Фото: Unsplash

Познати руски психолог Михаил Литвак упозорава на реченицу коју су многи мушкарци макар једном изговорили.

„Не могу да живим без тебе“ реченица је која би многим женама измамила осмијех на лице.

Познати психолог Литвак истиче да је управо ова реченица знак да треба да одете од таквог мушкарца. Како каже, изјава није доказ љубави. „Ако човјек каже овако: ‘Требаш ми! Не могу да живим без тебе!’, пошаљите га што даље од себе. Пошто сте му толико потребни, пошто не може да живи без вас, онда ће бити немогуће направити корак без њега“, каже психолог и открива како би изјава љубави мушкарца који воли требало да гласи. Према томе, ако вам мушкарац изговори ову реченицу, знате на чему сте.

А шта каже прави мушкарац?

„Прави мушкарац требало би да звучи отприлике овако: ‘Добро ми је са тобом, идемо заједно кроз живот’. Онда не сумњајте – воли вас, јер ако жели да иде кроз живот са вама, то значи да вас сматра паметном и поузданом женом. То је најбољи комплимент“, истиче психолог.

Најновија вијест

Када је љубомора у питању, Михаил Литвак каже да је она знак несигурности. Истиче да прави мушкарац зна да га жена неће преварити, као и да ће се водити мишљу: „Да ли је будала да ризикује срећу коју је постигла?“.

Супружници треба да буду приближно исти у социјалном и образовном статусу, сматра Литвак. Партнер који је „виши“ мора да помогне „нижем“ партнеру да достигне свој ниво развоја. Тако ће доказати своју праву љубав. Литвак каже да познаје много парова у којима мушкарци забрањују женама да се развијају и напредују. За примјер је навео богатог бизнисмена који се оженио младом 17-годишњом фризерком.

Наредио јој је да се не мијеша у његове послове, да остане код куће и брине о дјетету. Говорио је како ће он да буде тај који ће хранити породицу, а седам година касније је убијен. Жена је остала сама са седмогодишњим дјететом, а за годину дана сва њена уштеђевина била је потрошена. Престала је да буде фризерка онда када је он то тражио.

Када вам није стало до развоја вашег супружника, „убијате га“, прије свега њега, а потом и своје дијете. Зато, ако се покаже да је ваш партнер неразвијен, онда му помозите, преноси Нови.ба.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

љубавне везе

Љубав

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner