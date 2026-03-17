Како спасити брак који се распада?

17.03.2026
Стручњаци за партнерске односе истичу да криза у браку не мора нужно да значи и крај везе, а ових седам савјета могу вам помоћи да сачувате брак.
Многи бракови пролазе кроз тешке фазе, али проблем настаје када се незадовољство, разочарање и неразумијевање гомилају годинама без покушаја да се ствари промјене. Када једном признате себи да сте у несрећном браку, може се јавити читав низ емоција – од туге и фрустрације до страха од будућности. Управо тада многи људи осјећају као да им се тло измиче под ногама.
Ипак, стручњаци за партнерске односе истичу да криза у браку не мора нужно да значи и крај везе. У многим случајевима, проблеми настају због лоше комуникације, неразумијевања или нереалних очекивања, а уз искрен труд оба партнера могуће је поново изградити однос.
Први и најважнији корак јесте да искрено покушате да разумијете због чега се осјећате несрећно у браку. Да ли су у питању сталне свађе, недостатак пажње, финансијски проблеми или осјећај да вас партнер не разумије?
Када идентификујете узрок проблема, много је лакше пронаћи начин да га ријешите. Важно је да будете искрени према себи и да размислите о догађајима или ситуацијама које су довеле до тренутног стања у вези.
Када се у браку појаве проблеми, партнери често несвјесно почињу да реагује на начин који додатно погоршава ситуацију. Свађе, увреде, критике или емоционалне уцјене могу само продубити јаз између партнера.
Стручњаци савјетују да је први корак ка промијени престанак таквог понашања. Преузимање одговорности за сопствене реакције може помоћи да се тензија смањи и отвори простор за конструктиван разговор.
Без искрене комуникације тешко је ријешити било који проблем у вези. Иако разговор о емоцијама понекад може бити непријатан, управо је он кључ за разумијевање и помирење.
Важно је да партнеру објасните како се осјећате, али без оптуживања. Умјесто реченица попут "Ти никада не слушаш", покушајте да говорите из своје перспективе: "Осјећам се запостављено када не разговарамо".
Многи проблеми у браку настају зато што партнери претпостављају да друга особа зна шта им је потребно. Међутим, очекивања која нису изречена често доводе до разочарања.
Због тога је важно да јасно и смирено кажете шта вам је потребно да бисте се осјећали вољено, поштовано и цијењено. Када партнер разуме ваше потребе, већа је шанса да ће покушати да их испуни.
У многим браковима свађе се претварају у борбу за побједу. Међутим, када један партнер "побиједи", други се често осјећа поражено – а то никада не јача однос.
Умјесто такмичења, стручњаци савјетују да покушате да пронађете заједничко рјешење. Фокус треба да буде на разумијевању и сарадњи, а не на доказивању ко је у праву.
Када брак западне у кризу, партнери често забораве на мале ствари које су их некада повезивале. Заједничко вријеме, пажња и ситни знакови љубави могу помоћи да се поново створи осјећај блискости.
Планирање заједничких активности, разговор без ометања и показивање захвалности могу направити велику разлику у свакодневном односу.
Ако проблеми постану превише велики да бисте их ријешили сами, разговор са брачним савјетником може бити веома користан. Стручњаци могу помоћи партнерима да боље разумију своје емоције и науче како да комуницирају на здрав начин, преноси 24седам.
У многим случајевима управо професионална подршка помаже паровима да пронађу нове начине за рјешавање конфликата и поново изграде стабилан однос.
