Замке које уништавају везу: Кључ је у балансу

Аутор:

АТВ

13.03.2026

18:52

Коментари:

0
Фото: Vera Arsic/Pexels

Веза може брзо изгубити равнотежу ако један или оба партнера не улажу довољно труда. Посебно је изражено код младих парова и родитеља мале дјеце, али може погодити свакога. Кључ је у балансирању времена између заједничког живота и других обавеза.

Компатибилност и вриједности

Иако супротне личности привлаче, дугорочно је важна сличност у вриједностима и животним ставовима. Велике разлике отежавају компромис и стварају напетост.

Емоционална подршка

Успјешна веза захтијева узајамну подршку и разумијевање. Недостатак блискости води до дистанце и незадовољства, што повећава ризик од прекида.

Повјерење и преваре

Темељ сваке везе је повјерење. Без њега интимност и емоционална повезаност тешко опстају. Преваре, лажи и недосљедности озбиљно угрожавају однос, а опоравак захтијева много времена и труда.

Комуникација

Лоша комуникација води до удаљавања. Парови који не разговарају отворено често постају више цимери него партнери, што ствара осјећај усамљености и фрустрације.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Тагови :

љубавне везе

Брак

