Да ли постоји љубав на први поглед?

Ако сте одрастали уз романтичне комедије концепти праве љубави, судбине и љубави на први поглед укоријењени су вам од малих ногу.
Наведени смо да вјерујемо да ћемо у неком тренутку, када се погледамо у очи са неким, одмах знати да смо пронашли своју сродну душу. Али да ли је идеја о тој тренутној вези заснована на стварности.
Можете ли видјети некога први пут и одмах знати да је то „ваша особа“? Да ли је "љубав на први поглед" заиста могућа?
Љубав на први поглед се често користи као синоним за тренутну почетну привлачност која је толико снажна да се заиста осјећа као љубав.
- Идеја "љубави на први поглед" је вјековни концепт заснован на вјеровању да можемо осјетити дубоку романтичну везу са одређеном особом одмах када је видимо - каже клинички психолог Карла Мари Менли.
- Многи људи желе да вјерују да постоји јер тај концепт храни нашу природну људску чежњу за романтичном љубављу која је „суђена да буде“. Али док љубав на први поглед вјероватно укључује одређени степен јаке физичке привлачности, то двоје није исто. Кључна разлика између "љубави на први поглед" и физичке привлачности лежи у трајању“. Физичка привлачност је тренутна и првенствено се заснива на спољашњим квалитетима – изгледу, понашању, говору тијела. То је висцерална реакција која може бити снажна, али има тенденцију да буде површна.
Ако сте се икада питали да ли постоје стварна истраживања која подржавају љубав на први поглед, одговор је да постоје. Али док филмови и књиге промовишу идеју да „љубав може бити непосредна, дубока и предодређена“, наука заузима мање романтичан приступ, преносе Новости Магазин.
- Наука пружа прагматичнији поглед. Истраживања показују да је оно што често тумачимо као 'љубав на први поглед' вјероватније јака почетна привлачност. Неурохемијске реакције, попут ослобађања допамина и окситоцина, играју значајну улогу у овим раним фазама привлачности, стварајући еуфорична осјећања која се често повезују са заљубљивањем.
Говорећи о мозгу и неуронауци, студија из 2021. године посебно је проучавала „импулс љубави на први поглед“, откривајући да се људи брже заљубљују када то желе. Према истраживачима, учесници који су имали жељу да се заљубе брже су проналазили правог партнера, што је погодно за успостављање романтичне везе.
