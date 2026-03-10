Срби на КиМ забринути: Нови закон угрожава и право на лијечење

Аутор:АТВ
10.03.2026
17:29
Коментари:0
Пуна примјена Закона о странцима и Закона о возилима, која ступа на снагу 15. марта, погодиће велики дио српске заједнице на Косову и Метохији.
Срби на Косову и Метохији страхују од примјене новог закона
Грађани који немају приштинске документе биће третирани као странци
Здравствени систем могао би остати без дијела љекара
Проблеми се очекују и на Универзитет у Приштини са привременим сједиштем у Косовској Митровици
Грађани без приштинских докумената биће третирани као страни држављани, а рад и боравак мораће да регулишу посебним дозволама.
Срби на Косову и Метохији одбројавају до 15. марта - тог дана постају странци ако немају документа приштинских институција.
Савјети
Стручњаци савјетују: Данас у 17:55 навуците завјесе и спустите ролетне
Грађани у анкети наводе да очекују да ће ситуација бити све тежа. Поједини истичу да су због тога дубоко забринути.
Страхују да би љекари могли да оду, што би, како упозоравају, додатно погоршало положај српске заједнице.
"Кћерка ми је четврта година средње медицинске, не признају се српске дипломе, доктори ће да нам оду", каже један од анкетираних грађана.
Одласка се боје и запослени у КБЦ Косовска Митровица. Кажу да од 15. марта неће моћи да рачунају на љекаре и медицинско особље без приштинских докумената.
Србија
Узнемирујуће тврдње са КиМ: Куртијеви људи планирали атентат Гренела
Једнако их погађа и закон који укида кориштење возила регистрованих у централној Србији уз овлаштење.
"Наша санитетска возила регистрована су на Рашку или Београд, управо због немогућности да се адекватно региструју у систему привремених приштинских институција. Тако да је забринутост огромна. Поставља се питање правилног и адекватног 24-часовног функционисања здравственог система", наводи Александар Божовић, специјалиста ортопедије и професор на Медицинском факултету УПКМ.
Упитно је и како ће функционисати Универзитет у Приштини са привременим сједиштем у Косовској Митровици, на којем половина наставног особља нема приштинска документа.
У истој ситуацији је око 3.000 студената, углавном из централне Србије.
"Ово што ради Курти и тиме што хоће да натера здравствене и образовне институције да се региструју у косовски систем је директно кршење суштине Бриселског споразума. Бриселски споразум је потписан и прихваћен, јер је ЗСО био водиља споразума", каже Вељко Одаловић, предсједник Комисије за нестала лица.
Спорни закони почињу да се примјењују у тренутку нове политичке кризе на Косову и Метохији.
Предсједник привремених институција није изабран, скупштина је распуштена и могући су нови избори.
Друштво
Нова превара на популарној шопинг платформи: Ако вам је ово стигло, можда сте жртва
Стефан Сурлић, доцент Факултета политичких наука, наводи да га брине могући пораст тензија на сјеверу Косова током изборне кампање Аљбина Куртија.
"Чак ме брине да ће у том таласу предизборне кампање Аљбин Курти, желећи да понови изборне резултате, инсистирати на још већим тензијама на северу Косова, јер знамо да је то његов опробан рецепт да се дижу улози на северу Косова", каже Сурлић.
Прије тога, на удару ће бити Факултет техничких наука у Митровици - истиче рок да се исели из зграде или потпише уговор о закупу са приштинским универзитетом у косовском систему који тврди да је власник парцеле на којој се факултет налази, преноси РТС.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
44
17
42
17
37
17
29
17
28
Тренутно на програму