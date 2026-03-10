Нове жртве оптужују бившег полицајца за силовање

Аутор:АТВ
Власти у Сјеверној Ирској идентификовале су више потенцијалних жртава бившег полицајца који је оптужен за силовање и друга сексуална дјела.
Канцеларија полицијског омбудсмана саопштила је данас да у овом случају користи све доступне ресурсе, имајући у виду његов "утицај, обим и сложеност", преноси Гардијан.
Истражиоци омбудсмана ухапсили су бившег полицајца у децембру 2023. под сумњом да је починио више од 10 кривичних дјела, укључујући силовање, док је служио у полицији у периоду од 2000. до 2009. године.
"Идентификовали смо више потенцијалних жртава, заједно са значајним бројем свједока", навео је у саопштењу извршни директор омбудсмана Хју Хјум.
Према његовим ријечима, током претреса одузет је обиман материјал, укључујући значајну количину дигиталних доказа.
Хјум је рекао да обим истраге може да утиче и на друге случајеве.
"Како су утицај на жртве, обим и сложеност истраге постали јасни, сада радимо како бисмо осигурали да се истрага спроведе у што краћем року. Стога користимо све доступне ресурсе како би истрага била фокусирана на жртве, ефикасна и ефективна. Наши ресурси су ограничени, што значи да би правовременост других предмета могла да буде погођена", истакао је он.
Хјум је истакао да вијест о проширењу истраге може да буде узнемирујућа за свакога ко је био погођен или повријеђен или имао слична искуства.
Он је позвао све који имају сумње у вези са сличним оптужбама да се обрате канцеларији полицијског омбудсмана.
