Нове жртве оптужују бившег полицајца за силовање

Аутор:

АТВ

10.03.2026

18:32

Фото: pexels

Власти у Сјеверној Ирској идентификовале су више потенцијалних жртава бившег полицајца који је оптужен за силовање и друга сексуална дјела.

Канцеларија полицијског омбудсмана саопштила је данас да у овом случају користи све доступне ресурсе, имајући у виду његов "утицај, обим и сложеност", преноси Гардијан.

Бивши полицајац ухапшен: Детаљи оптужби за период 2000-2009.

Истражиоци омбудсмана ухапсили су бившег полицајца у децембру 2023. под сумњом да је починио више од 10 кривичних дјела, укључујући силовање, док је служио у полицији у периоду од 2000. до 2009. године.

"Идентификовали смо више потенцијалних жртава, заједно са значајним бројем свједока", навео је у саопштењу извршни директор омбудсмана Хју Хјум.

Према његовим ријечима, током претреса одузет је обиман материјал, укључујући значајну количину дигиталних доказа.

Обим истраге: Утицај на друге предмете и ограничени ресурси

Хјум је рекао да обим истраге може да утиче и на друге случајеве.

"Како су утицај на жртве, обим и сложеност истраге постали јасни, сада радимо како бисмо осигурали да се истрага спроведе у што краћем року. Стога користимо све доступне ресурсе како би истрага била фокусирана на жртве, ефикасна и ефективна. Наши ресурси су ограничени, што значи да би правовременост других предмета могла да буде погођена", истакао је он.

Хјум је истакао да вијест о проширењу истраге може да буде узнемирујућа за свакога ко је био погођен или повријеђен или имао слична искуства.

Он је позвао све који имају сумње у вези са сличним оптужбама да се обрате канцеларији полицијског омбудсмана.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Тагови :

Irska

policajac

Силовање

