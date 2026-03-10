Logo
Large banner

Ђорђе Давид заратио са Снежаном Ђуришић: Једном ногом сте у гробу

Аутор:

АТВ

10.03.2026

18:12

Коментари:

0
Ђорђе Давид заратио са Снежаном Ђуришић: Једном ногом сте у гробу

Пјевач Ђорђе Давид открио је како мјесецима није разговарао са колегиницом Снежаном Ђуришић, јер јој је у жару такмичења рекао да је "једном ногом у гробу".

На снимању нове епизоде "Звезде Гранда" појавио се и рок пјевач и члан жирија Ђорђе Давид, који је прије уласка у студио говорио о односима са колегама из жирија и атмосфери иза камера.

Ибрахим Чоло

Остали спортови

ММА борац Ибрахим Чоло погинуо у језивој несрећи

"Нису ми досадили ратови и препирке. Док год та крв, условно речено, постоји између нас у неком позитивном смислу, дотле ће ово да траје. Штавише, то је неке менторе много почело да мотивише. Ево, јавно ћу да кажем да се Снежана Ђуришић озбиљно 'упалила' и озбиљно почела да ради са кандидатима, што ме чини ужасно срећним", рекао је Давид, додајући да је никада раније није видио да улаже толико енергије.

Ипак, признао је да је током једне расправе изговорио реченицу која је пјевачицу дубоко увриједила, због чега једно вријеме нису разговарали.

Инфузија болница доктор

Регион

Медицинска сестра опљачкала пацијенте

"Имали смо Снежана и ја окршај и период када нисмо причали. У жару борбе за мог кандидата рекао сам: 'Ајде, једном ногом сте у гробу, а нашли сте мени овдје да причате'. То је била баш жестока увреда", испричао је Давид, преноси "Информер".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ђорђе Давид

Snežana Đurišić

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пјевачица Бритни Спирс

Сцена

Бритни Спирс на ивици након хапшења

3 ч

0
Јаков Јозиновић

Сцена

Јаков Јозиновић донио одлуку о концерту у Спенсу у Новом Саду

3 ч

0
Пјевач Тони Цетински

Сцена

Огласио се директор Спенса о Тонију Цетинском

4 ч

0
Цеца Ражнатовић

Сцена

Цеца о лажним пријатељима, открила имена људи који су је издали

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

14

Евакуација држављана БиХ са Блиског истока могућа и комерцијалним летовима

20

10

Лото резултати: Извучени бројеви у 20. колу

20

07

Додик: Улога жена непроцјењива за развој Српске

20

06

Језиво вршњачко насиље потресло јавност: Тјерали дјевојчицу да клечи, па је шамарали

20

00

ИДФ тврди да је ликвидирао команданта регионалне дивизије Хезболаха Хасана Саламеха

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner