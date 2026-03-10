Ђорђе Давид заратио са Снежаном Ђуришић: Једном ногом сте у гробу

Аутор:АТВ
10.03.2026
18:12
Коментари:0
Пјевач Ђорђе Давид открио је како мјесецима није разговарао са колегиницом Снежаном Ђуришић, јер јој је у жару такмичења рекао да је "једном ногом у гробу".
На снимању нове епизоде "Звезде Гранда" појавио се и рок пјевач и члан жирија Ђорђе Давид, који је прије уласка у студио говорио о односима са колегама из жирија и атмосфери иза камера.
Остали спортови
ММА борац Ибрахим Чоло погинуо у језивој несрећи
"Нису ми досадили ратови и препирке. Док год та крв, условно речено, постоји између нас у неком позитивном смислу, дотле ће ово да траје. Штавише, то је неке менторе много почело да мотивише. Ево, јавно ћу да кажем да се Снежана Ђуришић озбиљно 'упалила' и озбиљно почела да ради са кандидатима, што ме чини ужасно срећним", рекао је Давид, додајући да је никада раније није видио да улаже толико енергије.
Ипак, признао је да је током једне расправе изговорио реченицу која је пјевачицу дубоко увриједила, због чега једно вријеме нису разговарали.
Регион
Медицинска сестра опљачкала пацијенте
"Имали смо Снежана и ја окршај и период када нисмо причали. У жару борбе за мог кандидата рекао сам: 'Ајде, једном ногом сте у гробу, а нашли сте мени овдје да причате'. То је била баш жестока увреда", испричао је Давид, преноси "Информер".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
20
14
20
10
20
07
20
06
20
00
Тренутно на програму