Цеца о лажним пријатељима, открила имена људи који су је издали

Аутор:АТВ
10.03.2026
15:38
Коментари:0
Балканска звијезда, Цеца Ражнатовић, појавила се данас, 10. марта, на снимању музичког такмичења "Звезде Гранда".
Цеца је на Кошутњак стигла мало пре 14 часова, а пажњу је одмах привукао њен бруталан изглед и стајлинг.
За ову прилику обукла је мини сукњу, коју је укомбиновала са сакоом у крем тоновима и чизме до кољена на високу штиклу.
Прије уласка у студио упозорила је окупљеним медијима и дала кратку изјаву.
На почетку се осврнула на синоћњу прославу код текстописца Драгана Брајовића Браје, па је открила како се провела.
"Било је супер, славили су 30 година брака. Брају и Гоцу знам још док су се забављали", истакла је Цеца.
У недјељу ће бити тачно 6 година откако је проглашено ванредно стање у Србији због корона вируса. Цецу су питали колико се естрада промијенила послије короне и да ли сада другачије гледа на посао у односу на то како је пре било.
"Не, ми Срби све брзо заборављамо. Ја се нисам промијенила, не знам за остале, заиста. Треба живјети живот сваки дан као да је посљедњи. Да уживате у животу, а сад, има она народска изрека бој се овна, бој се оног... А кад да живиш", рекла је Цеца.
Савјети
Ставите овај зачин први и купус салата ће бити укусна као никад раније
Цецу су питали о пријатељима који су били дио њеног живота, па је на крају издали.
"Нисам баш често то имала. Био је то Саша Видић и још двоје људи, за 52 године то је ништа. Свако ко треба да оде, нека оде на вријеме. Не само мени, него свима вама. Нека остану поред вас људи који вас искрено воле, подржавају, са којима размјењујете емоцију и љубав искрено. Све треба да се заснива у животу на искрености, било би пожељно, а не на лажним обећањима и осећањима", рекла је пјевачица и открила да ли лако стече повјерење у нове пријатеље.
"Волим људе, да гледам кроз ту призму какав ми је приватан живот и какве су осцилације биле, не бих веровала више у пријатељства и људе генерално. Људски је праштати, сваки човјек је индивидуа за себе. Не можете кроз једну особу да гледате цијелу људску популацију", истакла је Цеца, а целу изјаву послушајте у снимку на почетку текста, преноси Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
2 ч0
Свијет
2 ч0
Савјети
2 ч0
Здравље
2 ч0
Сцена
2 ч0
Сцена
2 ч0
Сцена
3 ч3
Сцена
7 ч0
Најновије
Најчитаније
17
42
17
37
17
29
17
28
17
20
Тренутно на програму