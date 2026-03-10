Logo
Large banner

Нетанјаху: Израел наставља нападе на Иран

Аутор:

АТВ

10.03.2026

15:35

Коментари:

0
Бењамин Нетанјаху
Фото: Tanjug/AP Photo/Leo Soggea

Израел наставља да врши снажне нападе на Иран и нада се да ће то створити услове за устанак који ће довести до промјене режима у Техерану, изјавио је израелски премијер Бењамин Нетанјаху.

"Желимо да дамо шансу иранском народу да збаци окове тираније. На крају крајева, до њих је, али не може бити сумње да је оно што предузимамо допринијело томе да се ломи ирански режим, што ми настављамо свакодневно да радимо", рекао је Нетанјаху током посјете Државној здравственој комисији.

Пронађена тијела оца и сина у Шушњарима

Хроника

ОЈТ о хорору код Лакташа: Ево шта је пронађено на мјесту догађаја

Према његовим ријечима, ако се ирански народ придружи Израелу у тим напорима, "ставиће се тачка на такве појаве у судбини народа", пренио је ТАСС.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бењамин Нетанјаху

Израел Иран

Израел

Иран

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Поново напад на америчку амбасаду: Мета конзулат у Торонту

Свијет

Поново напад на америчку амбасаду: Мета конзулат у Торонту

3 ч

0
Трамп: Моџтаба Хамнеи неће моћи мирно да живи

Свијет

Трамп: Моџтаба Хамнеи неће моћи мирно да живи

3 ч

0
Сателит у свемиру

Свијет

Сателит ван контроле: Срушиће се на земљу, хитно се огласила НАСА

4 ч

0
Хегсет: Данас ће бити "најинтензивнији напад"

Свијет

Хегсет: Данас ће бити "најинтензивнији напад"

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

44

Клокић у Риму: Повезивање привредника Српске и италијанских инвеститора

17

42

Да ли постоји љубав на први поглед?

17

37

Стравична исповијест дједа отетог тинејџера: Пријетили да ће му тијело појести црви

17

29

Срби на КиМ забринути: Нови закон угрожава и право на лијечење

17

28

Ове ципеле ће бити неизоставни комад обуће током прољећа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner