Нетанјаху: Израел наставља нападе на Иран

10.03.2026
Израел наставља да врши снажне нападе на Иран и нада се да ће то створити услове за устанак који ће довести до промјене режима у Техерану, изјавио је израелски премијер Бењамин Нетанјаху.
"Желимо да дамо шансу иранском народу да збаци окове тираније. На крају крајева, до њих је, али не може бити сумње да је оно што предузимамо допринијело томе да се ломи ирански режим, што ми настављамо свакодневно да радимо", рекао је Нетанјаху током посјете Државној здравственој комисији.
Према његовим ријечима, ако се ирански народ придружи Израелу у тим напорима, "ставиће се тачка на такве појаве у судбини народа", пренио је ТАСС.
