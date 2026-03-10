Logo
Поново напад на америчку амбасаду: Мета конзулат у Торонту

Агенције

10.03.2026

14:35

Канадска полиција саопштила је данас да су испаљени хици на амерички конзулат у Торонту и додала да су "утврђени трагови из испаљеног оружја".

Како се додаје, није било повријеђених.

амбасада САД Норвешка

Свијет

Експлозија у комплексу Амбасаде САД у Ослу, хитно се огласила полиција

У Норвешкој је у недјељу експлодирала импровизована направа у америчкој амбасади у Ослу, а полиција и даље трага за осумњиченим, при чему се испитује могућа веза са ратом у Ирану.

У Њујорку су двојица мушкараца оптужена за тероризам након што су током викенда бацили импровизовану бомбу на антиисламске демонстранте, подсећа Танјуг.

