Поново напад на америчку амбасаду: Мета конзулат у Торонту

Извор:
Агенције
10.03.2026
14:35
Коментари:0
Канадска полиција саопштила је данас да су испаљени хици на амерички конзулат у Торонту и додала да су "утврђени трагови из испаљеног оружја".
Како се додаје, није било повријеђених.
Свијет
Експлозија у комплексу Амбасаде САД у Ослу, хитно се огласила полиција
У Норвешкој је у недјељу експлодирала импровизована направа у америчкој амбасади у Ослу, а полиција и даље трага за осумњиченим, при чему се испитује могућа веза са ратом у Ирану.
FIREARM DISCHARGE:— Toronto Police Operations (@TPSOperations) March 10, 2026
University Av + Queen St West
5:29am
- Police responded to reports that someone discharged a firearm at the American Consulate
- Police are on scene
- Evidence of a firearm discharge has been located
- No reports of injuries
- Anyone w/info contact police…
У Њујорку су двојица мушкараца оптужена за тероризам након што су током викенда бацили импровизовану бомбу на антиисламске демонстранте, подсећа Танјуг.
Најновије
Најчитаније
14
53
14
35
14
32
14
14
13
56
Тренутно на програму