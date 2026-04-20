Званично: Никола Јокић у конкуренцији за МВП награду!

Сада је и званично. Српски кошаркаш Никола Јокић је један од три номинована играча који су у конкуренцији за награду најкориснијег играча лиге.
Логично, многи ће рећи. Најбољи је на свијету. А, да ли ће Никола Јокић и добити МВП награду, то ћемо да видимо, НБА лига се пита.
Поред њега, кандидати су Шај Гилџус-Александер из Оклахома Сити Тандера и Виктор Вембањама из Сан Антонио Спарса.
The 2025-26 Finalists for Kia NBA Most Valuable Player.— NBA (@NBA) April 19, 2026
Shai Gilgeous-Alexander
Nikola Jokić
Victor Wembanyama pic.twitter.com/Gy5UcInp6h
Сви знамо ко је најбољи, само је питање ко ће добити награду.
Номиновани за награду „руки године“ су В.Џ. Еџкомб из Филаделфија 76ерса, Купер Флег из Далас Маверикса и Кон Книпел из Шарлот Хорнетса.
Номиновани за тренера године су Џ.Б. Бикерстаф из Детроит Пистонса, Мич Џонсон из Сан Антонио Спарса и Џо Мацула из Бостон Селтикса.
Три главна кандидата за награду за одбрамбеног играча године су Вембањама, Чет Холмгрен из Оклахома Сити Тандера и Озаре Томпсон из Детроит Ред Вингса.
Награду за играча који је највише напредовао освојиће Никел Александер-Вокер из Атланта Хокса, Дени Авдија из Портланд Трејл Блејзерса или Џејлен Дурен из Детроит Ред Вингса.
Укупно седам појединачних номинација је објављено на основу регуларне сезоне.
Побједник сваке награде биће објављен током плеј-офа, преноси Спутњик.
