Богослав убио Ану пред дјецом у Варшави: Син звао полицију, а онда су му и оца нашли мртвог

У четвртак поподне у Рашину, у близини Варшаве, догодила се породична трагедија.
Вјерује се да је Богослав (67), пензионисани пилот, дошао у кућу своје отуђене супруге Ане, извадио пиштољ и пуцао јој у главу. Након тога је отишао аутомобилом до гробља у Пражмову, гдје је извршио самоубиство.
Полиција је убрзо стигла на лице мјеста и у кући затекла двоје дјеце и тијело жене. Брзо је утврђено ко је починилац, па је покренута опсежна потрага у којој су учествовале различите полицијске јединице, укључујући и специјалне снаге.
Касније је тијело мушкарца пронађено на гробљу.
Према незваничним информацијама, Богослав је замолио Ану да разговарају насамо, како дјеца не би била присутна. У том тренутку је извадио оружје и пуцао у њу.
Њихов 11-годишњи син је одмах позвао хитну помоћ чим је видео шта се догодило.
Наводно су између њих раније постојали озбиљни проблеми у вези, а помиње се и да је мушкарац био насилан. Због тога су живели одвојено, иако су и даље били у контакту због дјеце и заједничког старатељства.
Према наводима медија, Ана је жељела развод.
Пар је имао двоје дјеце и годинама су живјели заједно, али се њихов однос временом погоршао.
Комшије су у шоку и кажу да су их доживљавали као обичну породицу, без назнака да би могло доћи до овакве трагедије.
Истрага је у току, а полиција покушава да утврди све околности овог злочина који је потресао локалну заједницу, преноси Телеграф.
