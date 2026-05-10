Logo
Large banner

Богослав убио Ану пред дјецом у Варшави: Син звао полицију, а онда су му и оца нашли мртвог

Аутор:

АТВ
10.05.2026 12:20

Коментари:

0
Богослав убио Ану пред дјецом у Варшави: Син звао полицију, а онда су му и оца нашли мртвог
Фото: Принтскрин/Јутјуб

У четвртак поподне у Рашину, у близини Варшаве, догодила се породична трагедија.

Вјерује се да је Богослав (67), пензионисани пилот, дошао у кућу своје отуђене супруге Ане, извадио пиштољ и пуцао јој у главу. Након тога је отишао аутомобилом до гробља у Пражмову, гдје је извршио самоубиство.

Полиција је убрзо стигла на лице мјеста и у кући затекла двоје дјеце и тијело жене. Брзо је утврђено ко је починилац, па је покренута опсежна потрага у којој су учествовале различите полицијске јединице, укључујући и специјалне снаге.

Касније је тијело мушкарца пронађено на гробљу.

Ток догађаја

Према незваничним информацијама, Богослав је замолио Ану да разговарају насамо, како дјеца не би била присутна. У том тренутку је извадио оружје и пуцао у њу.

крузер

Свијет

Испливали снимци: Погледајте како су искрцани први путници са брода смрти

Њихов 11-годишњи син је одмах позвао хитну помоћ чим је видео шта се догодило.

Породични односи

Наводно су између њих раније постојали озбиљни проблеми у вези, а помиње се и да је мушкарац био насилан. Због тога су живели одвојено, иако су и даље били у контакту због дјеце и заједничког старатељства.

Према наводима медија, Ана је жељела развод.

Пар је имао двоје дјеце и годинама су живјели заједно, али се њихов однос временом погоршао.

Комшије су у шоку и кажу да су их доживљавали као обичну породицу, без назнака да би могло доћи до овакве трагедије.

Истрага је у току, а полиција покушава да утврди све околности овог злочина који је потресао локалну заједницу, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Убиство

Варшава

насиље у породици

Самоубиство

Полиција

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Крузер МВ Хондиус, погођен хантавирусом, усидрен је након доласка у луку Гранадиља на Тенерифеу, Канарска острва, Шпанија.

Свијет

Испливали снимци: Погледајте како су искрцани први путници са брода смрти

5 ч

0
Крузери плове морем

Свијет

Почела евакуација путника са крузера смрти

7 ч

0
Словачки премијер Роберт Фицо присуствује церемонији полагања вијенаца на Гроб Незнаног војника у близини Кремлинског зида у Москви, у петак, 8. маја 2026., обиљежавајући 81. годишњицу побједе Совјетског Савеза над нацистичком Немачком током Другог светског рата. Словачки премијер Роберт Фицо.

Свијет

Посjета Фица Москви разбjеснила Брисел

7 ч

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Свијет

Техеран: Нема проласка кроз Ормуски мореуз за земље које подрже санкције

8 ч

1

  • Најновије

17

37

Додик, Каран и Стевандић сутра на конференцији за новинаре

17

37

Лавров: Нацизам доживљава препород у Европи

17

25

Хамнеи најавио нове мјере против Америке и Израела

17

17

''Зачепило'' на границама поново - огромне колоне

17

13

У ФБиХ најављено повећање пензија, али не одмах

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner