Нови дерби и нова побједа Партизана

Кошаркаши Партизана савладали су Црвену звезду у дербију посљедњег кола Топ 8 фазе АБА лиге резултатом 81:74.
Најефикаснији у екипи Партизана био је Исак Бонга са 17 поена, док је Дилан Осетковски додао 15.
У тиму Црвене звезде најбољи је био Чима Монеке са 19 поена, док је Џордан Нвора убацио 16.
Кошаркаши Партизана се налазе на првом мјесту на табели са 21 побједом и три пораза, док је Звезда трећа са скором 18/6.
