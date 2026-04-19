Нови дерби и нова побједа Партизана

АТВ
19.04.2026 21:41

Кошаркаши Партизана и Црвене звезде на вјечитом дербију
Фото: Tanjug / AP / MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Кошаркаши Партизана савладали су Црвену звезду у дербију посљедњег кола Топ 8 фазе АБА лиге резултатом 81:74.

Најефикаснији у екипи Партизана био је Исак Бонга са 17 поена, док је Дилан Осетковски додао 15.

У тиму Црвене звезде најбољи је био Чима Монеке са 19 поена, док је Џордан Нвора убацио 16.

Кошаркаши Партизана се налазе на првом мјесту на табели са 21 побједом и три пораза, док је Звезда трећа са скором 18/6.

