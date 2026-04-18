Студент поражен од Доњег Вакуфа

Аутор:Никола Лучић
Кошаркаши Студента изгубили су од Доњег Вакуфа Промо у утакмици 26. кола Првенства БиХ резултатом 92:98.
Изабраници Бориса Јокановића тако су поразом завршили лигашки дио сезоне у шампионату.
Најефикаснији у побједничком тиму био је Кајл Роберт Кардачи са 24 поена, док је за екипу Студента 17 убацио Стефан Милошевић.
