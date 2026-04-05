Кошаркаши Орловика славили над Студентом

Кошаркаши Студента поражени су од Орловика резултатом 79:82 у утакмици 24. кола Првенства БиХ.

Утакмица је преломљена у посљедњој дионици у којој су гости имали више концентрације и мирноће.

На седам секунди до краја домаћи су имали напад за побједу, али су изгубили лопту након чега је Орловик са линије слободних бацања уписао тријумф.

Најефикаснији у побједничком тиму био је Емир Ахмедовић са 16 поена. Домаћина је предводио Тарик Хреља са 22.

Студент је сада на омјеру 9/13, док Орловик има 12 побједа и 10 пораза.