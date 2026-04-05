Кошаркаши Орловика славили над Студентом

Аутор:Никола Лучић
Коментари:0
Кошаркаши Студента поражени су од Орловика резултатом 79:82 у утакмици 24. кола Првенства БиХ.
Утакмица је преломљена у посљедњој дионици у којој су гости имали више концентрације и мирноће.
На седам секунди до краја домаћи су имали напад за побједу, али су изгубили лопту након чега је Орловик са линије слободних бацања уписао тријумф.
Најефикаснији у побједничком тиму био је Емир Ахмедовић са 16 поена. Домаћина је предводио Тарик Хреља са 22.
Студент је сада на омјеру 9/13, док Орловик има 12 побједа и 10 пораза.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Кошарка
18 ч0
Кошарка
20 ч0
Кошарка
23 ч0
Кошарка
1 д0
Кошарка
14 ч0
Кошарка
18 ч0
Кошарка
20 ч0
Кошарка
23 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму