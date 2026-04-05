Кошаркаши Орловика славили над Студентом

Никола Лучић
05.04.2026 20:52

Кошаркаши Студента поражени су од Орловика резултатом 79:82 у утакмици 24. кола Првенства БиХ.
Кошаркаши Студента поражени су од Орловика резултатом 79:82 у утакмици 24. кола Првенства БиХ.

Утакмица је преломљена у посљедњој дионици у којој су гости имали више концентрације и мирноће.

На седам секунди до краја домаћи су имали напад за побједу, али су изгубили лопту након чега је Орловик са линије слободних бацања уписао тријумф.

Најефикаснији у побједничком тиму био је Емир Ахмедовић са 16 поена. Домаћина је предводио Тарик Хреља са 22.

Студент је сада на омјеру 9/13, док Орловик има 12 побједа и 10 пораза.

кошарка

КК Студент

Прочитајте више

КК Игокеа: Све је спремно за завршни турнир јуниорске ФИБА Лиге шампиона

Кошарка

КК Игокеа: Све је спремно за завршни турнир јуниорске ФИБА Лиге шампиона

18 ч

0
Резултат какав се не памти: Дјевојчице из Градишке славиле 139:0

Кошарка

Резултат какав се не памти: Дјевојчице из Градишке славиле 139:0

20 ч

0
Андреј Стојаковић на лоптом

Кошарка

Балкански Илиноис стао у полуфиналу – Андреј Стојаковић и дружина остали без финала

23 ч

0
Никола Јокић и Виктор Вембањама

Кошарка

Епски дуел Јокића и Вембањаме, Денвер славио након продужетка

1 д

0

Више из рубрике

Страхиња Јокић из свечане ложе љут галами на присутне навијаче који сједе испод њега

Кошарка

Јокићев брат урлао на навијаче током утакмице

14 ч

0
КК Игокеа: Све је спремно за завршни турнир јуниорске ФИБА Лиге шампиона

Кошарка

КК Игокеа: Све је спремно за завршни турнир јуниорске ФИБА Лиге шампиона

18 ч

0
Резултат какав се не памти: Дјевојчице из Градишке славиле 139:0

Кошарка

Резултат какав се не памти: Дјевојчице из Градишке славиле 139:0

20 ч

0
Андреј Стојаковић на лоптом

Кошарка

Балкански Илиноис стао у полуфиналу – Андреј Стојаковић и дружина остали без финала

23 ч

0

