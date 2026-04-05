Резултат какав се не памти: Дјевојчице из Градишке славиле 139:0

Аутор:АТВ
Коментари:0
Младе кошаркашице Козаре из Градишке оствариле су резултат за Гинисову књигу рекорда пошто су вршњакиње бањалучког Реала савладале 139:0.
Утакмица је одиграна у суботу у Градишци у оквиру финалног турнира за млађе пионирке а најефикаснија је била Митра Мандић са 37 поена док је Валентина Шарић постигла 30 поена.
Резултат по четвртинама је био 34:0, 48;0, 28:0, 29:0 а побједнице су очекивано предњачиле у свим битним статистичким параметрима па су имале 46 скокова и чак 56 украдених лопти.
Дјевојчице из Реала су имале 19 скокова, али ниједан покушај за постизање поена им није уродио плодом па су очекивано све на крају имале негативан индекс корисности.
Шест пута су покушале шут за два поена, четири пута су шутирале тројке и извеле четири неуспјешна слободна бацања.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму