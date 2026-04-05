Logo
Large banner

Резултат какав се не памти: Дјевојчице из Градишке славиле 139:0

Аутор:

АТВ
05.04.2026 12:19

Коментари:

0
Резултат какав се не памти: Дјевојчице из Градишке славиле 139:0
Фото: АТВ

Младе кошаркашице Козаре из Градишке оствариле су резултат за Гинисову књигу рекорда пошто су вршњакиње бањалучког Реала савладале 139:0.

Утакмица је одиграна у суботу у Градишци у оквиру финалног турнира за млађе пионирке а најефикаснија је била Митра Мандић са 37 поена док је Валентина Шарић постигла 30 поена.

Резултат по четвртинама је био 34:0, 48;0, 28:0, 29:0 а побједнице су очекивано предњачиле у свим битним статистичким параметрима па су имале 46 скокова и чак 56 украдених лопти.

Дјевојчице из Реала су имале 19 скокова, али ниједан покушај за постизање поена им није уродио плодом па су очекивано све на крају имале негативан индекс корисности.

Шест пута су покушале шут за два поена, четири пута су шутирале тројке и извеле четири неуспјешна слободна бацања.

(Независне)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

кошарка

Кошаркашице Градишка 139 0

Градишка

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner