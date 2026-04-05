Епски дуел Јокића и Вембањаме, Денвер славио након продужетка

Аутор:АТВ
Коментари:0
Кошаркаши Денвер Нагетс су у класику НБА лига савладали Сан Антонио Спарс након продужетка, а коначан резултат био је 136:134 за домаћина.
Дуел који ће, по свему судећи, остати упамћен дуго времена међу љубитељима НБА лиге одлучен је након продужетка, а тријумф је припао домаћем саставу.
Нагетсе је до побједе предводио феноменални Никола Јокић. Србин је постигао 40 поена уз 13 асистенција и осам скокова, док је Кристијан Браун додао 21 поен уз осам скокова и четири асистенције.
Келдон Џонсон је додао 17 поена уз седам скокова, а по 15 су убацили Арон Гордон и Џамал Мареј. Гордон је додао шест скокова и три асистенције, а Мареј десет асистенција и четири скока. Још је двоцифрен био Тим Хардавеј Јуниор са десет поена и пет скокова.
Код Спарса најбољи је био Виктор Вембањама са 34 поена и 18 скокова уз седам асистенција, а Стефон Касл је додао 20 поена уз девет асистенција и пет скокова. Џулијан Шампањи и Девин Васел су додали по 18 поена, по пет скокова и по двије асистенције. Де’Арон Фокс је сусрет завршио са 14 поена и по четири скока и асистенције, док је Џален Харпер додао 12 поена уз по три скока и асистенције.
Још је двоцифрен био Келдон Џонсон са десет поена и два скока.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму