Logo
Large banner

Епски дуел Јокића и Вембањаме, Денвер славио након продужетка

Аутор:

АТВ
05.04.2026 08:21

Коментари:

0
Никола Јокић и Виктор Вембањама
Фото: Tanjug / AP / David Zalubowski

Кошаркаши Денвер Нагетс су у класику НБА лига савладали Сан Антонио Спарс након продужетка, а коначан резултат био је 136:134 за домаћина.

Дуел који ће, по свему судећи, остати упамћен дуго времена међу љубитељима НБА лиге одлучен је након продужетка, а тријумф је припао домаћем саставу.

Нагетсе је до побједе предводио феноменални Никола Јокић. Србин је постигао 40 поена уз 13 асистенција и осам скокова, док је Кристијан Браун додао 21 поен уз осам скокова и четири асистенције.

Келдон Џонсон је додао 17 поена уз седам скокова, а по 15 су убацили Арон Гордон и Џамал Мареј. Гордон је додао шест скокова и три асистенције, а Мареј десет асистенција и четири скока. Још је двоцифрен био Тим Хардавеј Јуниор са десет поена и пет скокова.

Код Спарса најбољи је био Виктор Вембањама са 34 поена и 18 скокова уз седам асистенција, а Стефон Касл је додао 20 поена уз девет асистенција и пет скокова. Џулијан Шампањи и Девин Васел су додали по 18 поена, по пет скокова и по двије асистенције. Де’Арон Фокс је сусрет завршио са 14 поена и по четири скока и асистенције, док је Џален Харпер додао 12 поена уз по три скока и асистенције.

Још је двоцифрен био Келдон Џонсон са десет поена и два скока.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Никола Јокић

Виктор Вембањама

НБА

кошарка

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

27

Дојаве о бомбама у двије бањалучке школа

08

26

Инспекције изрекле 450.000 КМ казни због маржи

08

17

БиХ у фокусу међународног пословног форума у кинеском граду Вухану

08

12

Виц дана: Дошао Хасо пијан у јавну кућу

08

06

Какво нас вријеме очекује данас?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner