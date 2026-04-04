Амерички плејмејкер Карлик Џонс остаје у Партизану.
Како сазнаје Спортклуб, кошаркаш Партизана Карлик Џонс остаће у црно-бијелом табору.
Двије стране су договориле двогодишњу сарадњу вриједну 5 милиона долара.
"Према информацијама Спорт клуба, репрезентативац Јужног Судана имаће гарантованих 2,5 милиона евра по сезони уз опцију да се сарадња продужи на још додатних годину дана", наводи поменути портал.
Откако се Карлик Џонс опоравио од повреде, екипа Партизана се потпуно препородила и тренутно у Евролиги има шест везаних побједа.
И не само то, Џонс је био МВП Евролиге у марту мјесецу и у просјеку доноси 16 поена уз 2,8 скокова и 4,9 асистенција.
Карлик је у недавно завршеном вјечитом дербију помогао Партизану да побиједи Црвену звезду са 26 поена, 4 скока и 2 асистенције и имао кључне поене у финишу утакмице који су сломили црвено-бијеле.
Ова вијест ће обрадовати све присталице црно-бијелог београдског тима.
