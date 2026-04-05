КК Игокеа: Све је спремно за завршни турнир јуниорске ФИБА Лиге шампиона

Аутор:Андреј Кнежевић
Коментари:0
У Кошаркашком клубу Игокеа ових дана се ради пуном паром, а посао око организације завршног турнира јуниорске ФИБА Лиге шампиона приводи се крају.
Дворана у Лакташима биће поприште борбе за трофеј у коју креће дванаест екипе подијељених у четири групе.
Жеља свих у Игокеи је да предстојећи турнир буде упамћен као најбоље организован до сад, али и да се Лакташи и Републике Српска изнова докажу као домаћини без премца.
“Остало нам је да затегнемо још неколико ситница, али турнир практично може да почне већ данас. Потрудили смо се да подигнемо организациону љествицу на један виши ниво и увјерен сам да ћемо у потпуности оправдати повјерење које нам је указала ФИБА. Наредних дана угостићемо кошаркашку младост Европе и очекује нас прегршт занимљивих утакмица, а стижу нам и бројна, добро позната лица, из кошаркашког свијета. Све нас у КК Игокеа радује што ћемо предстојеће седмице да будемо епицентар омладинске кошарке на Старом континенту.” рекао је Вук Радивојевић, извршни директор КК Игокеа.
Долазак свих екипа планиран је за понедјељак, а све утакмице биће одигране у дворани у Лакташима.
Завршни турнир ФИБА Лиге шампиона почиње у уторак (7.април), а финални дан и борба за пласман на програму је у недјељу (12. април).
Јуниорску селекцију Игокее у групној фази, из које ће побједници група да изборе пласман у полуфинале, очекују дуели са Лудвигсбургом и Сабахом.
“Турнирски формат је такав да нас сваког дана очекују четири утакмице и позивам све љубитеље кошарке да дођу у дворану у Лакташима и да уживају у добрим мечевима. Од наше јуниорске селекције очекујемо да се покажу у свом најбољем издању, и на терену, али и ван њега. Момци су добро тренирали и знам да су мотивисани да покажу сав свој квалитет и таленат.” рекао је Радивојевић
Раније одржаним жријебом у Лакташима дванаест екипа подијељено је у четири групе:
ГРУПА А
Коретек Остенде, Бнеи Херцлија, Нимбурк
ГРУПА Б
Игокеа, Порше Лудвигсбург, Сабах Баку
ГРУПА Ц
Ритас, Галатасарај, Еве Баскетс Олденбург
ГРУПА Д
Тофаш, Телеком Бон, Спартак
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
