Кошаркаши Студента побиједили Младост

Аутор:Никола Лучић
08.02.2026
20:44
Коментари:0
Сигурну побједу остварили су кошаркаши Студента у оквиру 17. кола Првенства БиХ против екипе Младости из Мркоњић Града резултатом 90:69.
Једну од најсигурнијих побједа ове сезоне остварили су изабраници Бориса Јокановића који су већ у првој четвртини стекли двоцифрену предност.
Гости су најбољи период игре имали у другој четвртини када су спустили заостатак на само шест поена, али је већ почетком треће дионице Студент поново преузео контролу и до краја само увећавао предност.
Још једну сјајну утакмицу одиграо је Стефан Милошевић који је са 33 постигнута поена предводио свој тим, а пратио га је Кристион Курзо са 16 поена.
За екипу Младости по 18 поена постигли су Ђорђе Алексић и Александар Смиљанић.
Након ове рунде екипа Студента има учинак од осам побједа и седам пораза, док је Младост на 4/11.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Кошарка
7 ч0
Кошарка
10 ч0
Кошарка
12 ч0
Кошарка
15 ч0
Најновије
Најчитаније
22
58
22
36
22
30
22
09
22
05
Тренутно на програму