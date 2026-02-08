Logo
Кошаркаши Студента побиједили Младост

Никола Лучић

08.02.2026

20:44

Студент-Младост, кошарка
Фото: АТВ

Сигурну побједу остварили су кошаркаши Студента у оквиру 17. кола Првенства БиХ против екипе Младости из Мркоњић Града резултатом 90:69.

Једну од најсигурнијих побједа ове сезоне остварили су изабраници Бориса Јокановића који су већ у првој четвртини стекли двоцифрену предност.

Гости су најбољи период игре имали у другој четвртини када су спустили заостатак на само шест поена, али је већ почетком треће дионице Студент поново преузео контролу и до краја само увећавао предност.

Још једну сјајну утакмицу одиграо је Стефан Милошевић који је са 33 постигнута поена предводио свој тим, а пратио га је Кристион Курзо са 16 поена.

За екипу Младости по 18 поена постигли су Ђорђе Алексић и Александар Смиљанић.

Након ове рунде екипа Студента има учинак од осам побједа и седам пораза, док је Младост на 4/11.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Košarka

КК Студент

КК Младост

