Обрадовић: Очекује нас јако тешка утакмица у Подгорици

Извор:
Танјуг
08.02.2026
15:26
0
Очекује нас јако тешка утакмица, биће то пети меч у само 10 дана, то је јако тежак ритам за свакога. Међутим, то није изговор да не одиграмо јаку, чврсту и одговорну утакмицу у понедјељак, изјавио је данас тренер кошаркаша Црвене звезде Саша Обрадовић уочи меча против екипе Будућности у регионалној АБА лиге.
Кошаркаши Црвене звезде гостоваће сутра од 18 часова у Подгорици тиму Будућности у утакмици 18. кола групе Б АБА лиге.
Кошаркаши Црвене звезде су данас одрадили тренинг у Београдској арени, а потом ће отпутовати у Подгорицу.
"Оно што је такође важно је да овај меч против доброг квалитетног тима одиграмо хладне главе на првом мјесту у врућој атмосфери каква је увијек у Подгорици када игра Црвена звезда", додао је Обрадовић, пренио је званични сајт клуба.
Ово ће бити 66. утакмица два клуба у регионалној лиги. "Црвено-бијели" су забиљежили 36. побједа, а од тога осам у Подгорици.
"Будућност је одличан тим са јаким домаћим тереном и очекује нас тежак меч. Не помаже ни то што ће нам ово бити пети меч у јако кратком периоду, али надам се да ћемо се освјежити и спремни дочекати ову утакмицу. Морамо да одиграмо чврсто у одбрани на првом мјесту, и одговорно", изјавио је кошаркаш Црвене звезде Стефан Миљеновић.
У првом овосезонском дуелу два клуба у регионалном такмичењу, Црвена звезда је у Београду побиједила Будућност резултатом 95:79 у 6. колу АБА лиге.
Будућност се налази на првом мјесту на табели групе Б регионалног такмичења са 13 победа и два пораза, док је Звезда трећа са скором 11/4.
