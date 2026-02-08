Logo
Обрадовић: Очекује нас јако тешка утакмица у Подгорици

Танјуг

08.02.2026

15:26

0
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Очекује нас јако тешка утакмица, биће то пети меч у само 10 дана, то је јако тежак ритам за свакога. Међутим, то није изговор да не одиграмо јаку, чврсту и одговорну утакмицу у понедјељак, изјавио је данас тренер кошаркаша Црвене звезде Саша Обрадовић уочи меча против екипе Будућности у регионалној АБА лиге.

Кошаркаши Црвене звезде гостоваће сутра од 18 часова у Подгорици тиму Будућности у утакмици 18. кола групе Б АБА лиге.

Кошаркаши Црвене звезде су данас одрадили тренинг у Београдској арени, а потом ће отпутовати у Подгорицу.

"Оно што је такође важно је да овај меч против доброг квалитетног тима одиграмо хладне главе на првом мјесту у врућој атмосфери каква је увијек у Подгорици када игра Црвена звезда", додао је Обрадовић, пренио је званични сајт клуба.

Ово ће бити 66. утакмица два клуба у регионалној лиги. "Црвено-бијели" су забиљежили 36. побједа, а од тога осам у Подгорици.

"Будућност је одличан тим са јаким домаћим тереном и очекује нас тежак меч. Не помаже ни то што ће нам ово бити пети меч у јако кратком периоду, али надам се да ћемо се освјежити и спремни дочекати ову утакмицу. Морамо да одиграмо чврсто у одбрани на првом мјесту, и одговорно", изјавио је кошаркаш Црвене звезде Стефан Миљеновић.

закуцавање марковића

Кошарка

Ово је спорно закуцавање: "Неко ће руку сломити Богољубу Марковићу због тога"

У првом овосезонском дуелу два клуба у регионалном такмичењу, Црвена звезда је у Београду побиједила Будућност резултатом 95:79 у 6. колу АБА лиге.

Будућност се налази на првом мјесту на табели групе Б регионалног такмичења са 13 победа и два пораза, док је Звезда трећа са скором 11/4.

Saša Obradović

КК Црвена звезда

Коментари (0)
