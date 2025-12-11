Обрадовић саопштио добре вијести за Звезду уочи дербија са Партизаном

Извор:
Б92
11.12.2025
15:44
На посљедњем тренингу пред вечити дерби са Партизаном у оквиру Евролиге, Чима Монеке је био активан.
То би могло да значи и да је спреман за битку са црно-бијелима, што је у среду, пред сам тренинг, новинама и потврдио тренер Саша Обрадовић.
Сам Монеке након неча са Босном у АБА лиги није био оптимиста, рекао да је његов наступ против Партизана неизвјестан, међутим фит је и може помоћи саиграчима у великој утакмици.
"Можда се мало и пренагласила повреда Монекеа, мислим да то није то толико озбиљне природе. Он ће бити у конкуренцији за тим, видјећемо да ли и колико. Сигурно је другачија слика кад имамо њега у тиму", рекао је новинарима Обрадовић.
Дан пред меч са Партизаном тренирао је и Девонте Грејем, за којег је тренер Саша Обрадовић, након утакмице у Сарајеву, рекао да је лакше повријеђен.
И за њега нема бриге, Обрадовић је потврдио да ће рачунати и на америчког шутера за дерби.
"Грејем је нормално тренирао задња два тренинга и играће. Изунду је ту, најнормалније је тренирао".
Ситуација није добра по Огњена Добрића, који се повредио послије пада на леђа против Барселоне, због чега је прескочио и меч са осном у АБА. Добрић, као и Јаго, неће бити у протоколу меча са Партизаном, потврдио је тренер Звезде.
"Добрић има повреду леђа и због ње пропушта утакмицу. Иде то добро, мањи је бол, али неће бити у дербију. Плавшић је ван тима. Јаго је покушао јуче, има још неке проблеме, али врло брзо се враћа у конкуренцију".
Тренутно на програму