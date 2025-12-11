Арина Сабаленка открила ко је за њу најбољи тенисер свијета

Извор:
Телеграф
11.12.2025
Бјелоруска тенисерка Арина Сабаленка истакла је да је Новак Ђоковић њен избор за најбољег тенисера свих времена.
У једном интервјуу Сабаленка је говорила о различитим темама, а једно од питања било је и ко је, по њеном мишљењу, најбољи тенисер свих времена.
Безусловно, одговор је био:
"Новак".
"Сигурно. Бројеви то показују", додала је Сабаленка, која је, иначе, недавно издала Ђоковића и није га поменула међу ТОП 5.
Осврнула се и на своје узоре из свијета женског тениса. Иако признаје да је Серена Виљамс најбоља по статистикама, Сабаленка истиче да су јој омиљене Штефи Граф и Мартина Навратилова.
На питање да ли би могла да их побиједи у њиховој најбољој форми, Бјелорускиња није била сигурна.
Сабаленка тренутно ужива у успјешној сезони, а на крају мјесеца очекује је ексхибициони меч "Battle of the Sexes" против Ника Кирјоса.
Тенисерка истиче да се фокусира на останак на врху WTA листе и да је њена амбиција да настави да бриљира на свјетској сцени, преноси Телеграф.
