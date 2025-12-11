Logo
Арина Сабаленка открила ко је за њу најбољи тенисер свијета

Телеграф

11.12.2025

14:56

Арина Сабаленка открила ко је за њу најбољи тенисер свијета
Фото: Танјуг/АП

Бјелоруска тенисерка Арина Сабаленка истакла је да је Новак Ђоковић њен избор за најбољег тенисера свих времена.

У једном интервјуу Сабаленка је говорила о различитим темама, а једно од питања било је и ко је, по њеном мишљењу, најбољи тенисер свих времена.

Безусловно, одговор је био:

"Новак".

"Сигурно. Бројеви то показују", додала је Сабаленка, која је, иначе, недавно издала Ђоковића и није га поменула међу ТОП 5.

Осврнула се и на своје узоре из свијета женског тениса. Иако признаје да је Серена Виљамс најбоља по статистикама, Сабаленка истиче да су јој омиљене Штефи Граф и Мартина Навратилова.

На питање да ли би могла да их побиједи у њиховој најбољој форми, Бјелорускиња није била сигурна.

Сабаленка тренутно ужива у успјешној сезони, а на крају мјесеца очекује је ексхибициони меч "Battle of the Sexes" против Ника Кирјоса.

Тенисерка истиче да се фокусира на останак на врху WTA листе и да је њена амбиција да настави да бриљира на свјетској сцени, преноси Телеграф.

