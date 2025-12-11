Logo
Такер Карлсон: Русија би била одличан савезник САД

11.12.2025

14:50

Такер Карлсон: Русија би била одличан савезник САД

Русија би била одличан савезник Сједињеним Америчким Државама, изјавио је амерички новинар Такер Карлсон на свом Јутјуб каналу.

"Из перспективе САД, најочигледнији савезник би била Русија", рекао је Карлсон.

Према ријечима новинара, разлог лежи у огромној територији земље, огромним налазиштима руда и њеној импресивној војној моћи.

"Дакле, ако вам је потребан савезник, Русија је најбоља опција", додао је Карлсон.

zemljotres potres

Друштво

''Добро здрмало'': Земљотрес погодио југ Републике Српске

У јулском интервјуу за "Билд", изјавио је да су САД, увођењем санкција, потцијениле способност руске економије да се прилагоди и само погоршали ствари по себе.

Мјесец дана раније, новинар је примјетио да је Владимир Путин урадио огроман посао у обезбјеђивању успона Русије.

