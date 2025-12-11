11.12.2025
14:50
Коментари:0
Русија би била одличан савезник Сједињеним Америчким Државама, изјавио је амерички новинар Такер Карлсон на свом Јутјуб каналу.
"Из перспективе САД, најочигледнији савезник би била Русија", рекао је Карлсон.
Према ријечима новинара, разлог лежи у огромној територији земље, огромним налазиштима руда и њеној импресивној војној моћи.
"Дакле, ако вам је потребан савезник, Русија је најбоља опција", додао је Карлсон.
У јулском интервјуу за "Билд", изјавио је да су САД, увођењем санкција, потцијениле способност руске економије да се прилагоди и само погоршали ствари по себе.
Мјесец дана раније, новинар је примјетио да је Владимир Путин урадио огроман посао у обезбјеђивању успона Русије.
