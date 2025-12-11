Пала бугарска влада

Извор:
Премијер Бугарске Розен Жељазков поднио је оставку након протеста на којима је захтијевано да се политичка криза у земљи ријеши на тај начин, јавља "Јуроњуз".
Жељазков је био предсједник мањинске владе која је већ преживјела неколико покушаја опозива, захваљујући гласовима партнера који су владу подржавали само у парламенту.
Бијес демонстраната у претходних неколико седмица био је усмјерен на Дељана Пеевског, политичара и олигарха чији је Покрет за права и слободе /ДПС/ управо мањински подржавао владу Жељазкова.
Демонстранти су захтијевали да се Пеевски повуче из политичког живота, због утицаја који остварује.
Жељазков је објавио оставку у телевизијској изјави неколико минута прије него што је парламент требало да гласа о приједлогу за неповјерење.
Оставка долази непосредно прије него што би Бугарска требало да се придружи еврозони 1. јануара.
"Наша коалиција се састала, разговарали смо о тренутној ситуацији, изазовима са којима се суочавамо и одлукама које морамо одговорно донијети", рекао је Жељазков, објављујући одлуку владе да поднесе оставку.
Хиљаде Бугара окупило се синоћ у Софији и десетинама других градова широм земље, што је посљедњи у низу демонстрација које су истакле незадовољство јавности због корупције и неуспјеха власти да је искоријени.
