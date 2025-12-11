Компанија сели производњу из Турске у Републику Српску

Аутор:Стеван Лулић
11.12.2025
13:55
Коментари:0
Компанија Актив Израел Акрил Индустрис могла би ускоро да премјести своју производњу из Турске у Републику Српску.
На данашњој сједници, Влада Републике Српске дала је сагласност за закључење Меморандума о разумијевању између ове компаније и Владе.
Актив Израел Акрил Индустрис ЛТД је раније исказао интерес за премјештање производних капацитета из Турске и покретање производње акрилних када и туш кабина, панела, умиваоника и пратећих производа на територији Републике Српске.
Из Владе Српске подсјећају да преговори са овом компанијом трају од децембра 2024. године, током којих је у више наврата разговарано са Владом Републике Српске и јединицама локалне самоуправе.
Ова компанија ће своју производњу, кажу у Влади, највјероватније премјестити у Градишку.
"Представници компаније су били у неколико посјета Републици Српској. Током посјета обишли су више локалних заједница, које су одабрали као интересантне локације за инвестирање, гдје су се састали и са градоначелницима и начелницима тих заједница, у сарадњи са Привредном комором Републике Српске и као најповољнију локацију изабрали територију града Градишка".
Према плану, Актив Израел Акрил Индустрис ће запослити до 160 радника.
План је и да инвеститор интензивно сарађује са образовним установама у циљу унапређења сарадње установа образовања и привреде, да сарађује са локалним привредним субјектима и допринесе развоју локалне конкурентности, те да користи савремене и еколошки прихватљиве технологије у производњи", закључују у Влади Српске.
