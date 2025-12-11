Logo
Компанија сели производњу из Турске у Републику Српску

Стеван Лулић

11.12.2025

13:55

Компанија сели производњу из Турске у Републику Српску

Компанија Актив Израел Акрил Индустрис могла би ускоро да премјести своју производњу из Турске у Републику Српску.

На данашњој сједници, Влада Републике Српске дала је сагласност за закључење Меморандума о разумијевању између ове компаније и Владе.

Zemljotres

Свијет

Снажан земљотрес погодио Кину

Актив Израел Акрил Индустрис ЛТД је раније исказао интерес за премјештање производних капацитета из Турске и покретање производње акрилних када и туш кабина, панела, умиваоника и пратећих производа на територији Републике Српске.

Погон у Градишци

Из Владе Српске подсјећају да преговори са овом компанијом трају од децембра 2024. године, током којих је у више наврата разговарано са Владом Републике Српске и јединицама локалне самоуправе.

Ова компанија ће своју производњу, кажу у Влади, највјероватније премјестити у Градишку.

Посао за 160 радника

"Представници компаније су били у неколико посјета Републици Српској. Током посјета обишли су више локалних заједница, које су одабрали као интересантне локације за инвестирање, гдје су се састали и са градоначелницима и начелницима тих заједница, у сарадњи са Привредном комором Републике Српске и као најповољнију локацију изабрали територију града Градишка".

Сједница Владе

Република Српска

Одржана сједница Владе Српске, ево шта је одлучено

Према плану, Актив Израел Акрил Индустрис ће запослити до 160 радника.

План је и да инвеститор интензивно сарађује са образовним установама у циљу унапређења сарадње установа образовања и привреде, да сарађује са локалним привредним субјектима и допринесе развоју локалне конкурентности, те да користи савремене и еколошки прихватљиве технологије у производњи", закључују у Влади Српске.

