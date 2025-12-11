Поништени подстицаји за осам соларних постројења

Извор:
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 4. ванредној поништила је три издата сертификата и три рјешења о праву на подстицај за соларне електране "Влашковци", "Агинци 2" и "Влашковци 2".
Истовремено је укинуто пет сертификата и пет рјешења о подстицају за електране "Солар 1–5", у власништву друштва Програмирање енергетика „TITANIUM POWER“ д.о.о. Козарска Дубица.
Овом одлуком регулатор је обуставио даље коришћење подстицаја за укупно осам малих соларних постројења.
