Поништени подстицаји за осам соларних постројења

Извор:

АТВ

11.12.2025

12:31

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 4. ванредној поништила је три издата сертификата и три рјешења о праву на подстицај за соларне електране "Влашковци", "Агинци 2" и "Влашковци 2".

Истовремено је укинуто пет сертификата и пет рјешења о подстицају за електране "Солар 1–5", у власништву друштва Програмирање енергетика „TITANIUM POWER“ д.о.о. Козарска Дубица.

Овом одлуком регулатор је обуставио даље коришћење подстицаја за укупно осам малих соларних постројења.

solarna elektrana

