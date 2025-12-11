Тешки метали пронађени у керамичким шољама

Извор:
Танјуг
11.12.2025
07:14
Коментари:0
Резултати испитивања показали су прекомерну миграцију тешких метала олова и кадмијума из керамичких шоља са тржишта Србије, саопштиле су данас организације Алтернатива за безбједније хемикалије - АЛХем из Србије и Арника из Чешке.
Према најновијем извјештају тих организација "Гутљај који теже пада", резултати су показали да од укупно 30 тестираних шоља, њих 5 (17 одсто) није испунило захтјеве важећег Правилника о здравственој исправности предмета опште употребе који се могу стављати у промет, преноси Танјуг.
Код два узорка доказане се недозвољене вредности миграције олова и кадмијума, код два узорка само олова и код једног једног узорка само кадмијума.
У неколико случајева, вриједности миграције олова биле су десетине пута веће од максимално дозвољених. Олово и кадмијум потичу превасходно од пигмената боја које се користе за бојење и декорисање предмета од керамике.
Керамичке шоље су купљене у продавницама широког асортимана, специјализованим продавницама за опремање домаћинства, књижарама, сувенирницама, кинеским радњама, занатско-уметничкој радионици, али и онлајн са популарних платформи и путем Инстаграм налога продавца.
Лабораторијска испитивања обавио је Институт за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут" током августа и септембра 2025. године, акредитованом методом.
Један од великих изазова представља онлајн продаја, као што је куповина путем платформи у којем се послује без увозника и производ доставља директно физичком лицу, као и куповина путем друштвених мрежа, најчешће Инстаграм налога, постаје све већи проблем на глобалном нивоу, укључујући ЕУ и домаће тржиште.
Производи који се продају овим путем, заобилазе прописане контроле и врло често су канал за продају небезбедних производа, што захтјева посебну пажњу надлежних органа.
Грађанима се препоручује да избјегавају керамичке шоље које су декорисане нарочито јаким бојама на унутрашњој површини и на спољашњој површини до самог руба и да не користе оштећене шоље, нити оне које су промијениле боју послије неколико прања.
Истраживање је спроведено у оквиру пројекта "Едукација младих за еколошки одговорну Србију", уз финансијску подршку Програма за промоцију транзиције Министарства спољних послова Чешке Републике.
