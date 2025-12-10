Logo
У Федерацији у години дана изгубљено више од 12.000 радних мјеста

Извор:

СРНА

10.12.2025

16:23

У Федерацији у години дана изгубљено више од 12.000 радних мјеста

У ФБиХ је у години дана изгубљено 12.014 радних мјеста, што представља више од два одсто укупне запослености, упозорили су из Удружења малих и средњих предузећа у овом ентитету.

Према подацима Пореске управе, у новембру је у ФБиХ било 546.663 запослених, што је за 857 мање него мјесец раније.

"У истом периоду претходне године, број запослених је износио 552.148, што значи да је током цијеле 2025. године изгубљено чак 5.485 радних мјеста, док је додатних 6.529 радних мјеста изгубљено кроз опортунитетни трошак у односу на раст из 2024. године", навели су из овог удружења.

Срђан Амиџић

Република Српска

Амиџић о одлуци Крњића: Грађани чекају, привреда трпи

Из Удружења су указали да процјене показују да је овим падом запослености ФБиХ изгубила више од 160 милиона КМ јавних прихода, јављају федерални медији.

"Када се томе додају расходи за накнаде незапосленима, укупан ефекат готово потпуно анулира финансијски приход који је остварен контроверзном уредбом о повећању бруто минималне плате за 61 одсто", истакнуто је у саопштењу.

Посао

Економија

Њемачки гигант очекује губитак до 800 милиона евра: 11.000 радника остаје без посла

Из Удружења изражавају озбиљну забринутост због посљедица економске политике која се у 2025. години водила, како кажу, без системске припреме, анализе и дијалога са привредом.

