У Федерацији у години дана изгубљено више од 12.000 радних мјеста

У ФБиХ је у години дана изгубљено 12.014 радних мјеста, што представља више од два одсто укупне запослености, упозорили су из Удружења малих и средњих предузећа у овом ентитету.
Према подацима Пореске управе, у новембру је у ФБиХ било 546.663 запослених, што је за 857 мање него мјесец раније.
"У истом периоду претходне године, број запослених је износио 552.148, што значи да је током цијеле 2025. године изгубљено чак 5.485 радних мјеста, док је додатних 6.529 радних мјеста изгубљено кроз опортунитетни трошак у односу на раст из 2024. године", навели су из овог удружења.
Из Удружења су указали да процјене показују да је овим падом запослености ФБиХ изгубила више од 160 милиона КМ јавних прихода, јављају федерални медији.
"Када се томе додају расходи за накнаде незапосленима, укупан ефекат готово потпуно анулира финансијски приход који је остварен контроверзном уредбом о повећању бруто минималне плате за 61 одсто", истакнуто је у саопштењу.
Из Удружења изражавају озбиљну забринутост због посљедица економске политике која се у 2025. години водила, како кажу, без системске припреме, анализе и дијалога са привредом.
