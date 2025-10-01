Митровић: Наставићемо подршку привредним субјектима

Извор:
СРНА
01.10.2025
11:24
Коментари:0
Министар привреде и предузетништва Републике Српске Војин Митровић изјавио је да ће бити настављена подршка привредним субјектима јер од Министарства и привредника добрим дијелом зависи привредни амбијент у Српској.
Митровић је нагласио да ресорно министарство ради максималним капацитетом како би то имало позитиван ефекат на привреду Српске, али и пословни амбијент у чему има подршку Владе Српске која ће бити настављена и 2026. године.
Он је навео да је настављена реализација подстицаја привредним субјектима, те да је одобрен подстицај.
Митровић је истакао да је за подстицај за улагања пријављено 219 привредих субјеката од којих је 180 испунило захтјеве.
"За њих 56 су донесена рјешења о исплати 6.065.000 КМ. Укупан износ подстицаја за ове намјене је око 19 милиона КМ, а рок за реализацију пројекта 31. октобар", рекао је Митровић на конференцији за новинаре у Бањалуци.
Када је ријеч о конкурентности малих и средњих предузећа, он је нагласио да је обрађен 361 захтјев, од чега су 254 привредна субјекта испунила захтјеве и остварило право на подстицај. Вриједност овог подстицаја је 3.046.000 КМ.
Митровић је навео и да је за подстицај за промоцију малих и средњих предузећа, за шта је обезбијеђено 173.000 КМ, конкурисало 20 привредних субјеката, а 14 је испунило услове.
Ресорни министар је рекао да је за подстицаје за повећање плата радника конкурисало 878 привредих субјеката, а да је до сада обрађено двије трећине захтјева и додао да ће посао бити завршен наредних дана.
