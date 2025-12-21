Вукановић најавио кандидатуру за члана Предсједништва БиХ

21.12.2025
22:03
Коментари:0
Предсједник Листе за правду и ред Небојша Вукановић у емисији Истрага седмице на Hayat телевизији најавио је кандидатуру за члана Предсједништва БиХ.
"Видјећемо шта ће бити наредне године, али ако Бог да. Мислим да би у Предсједништву донио нову атмосферу јер би и друга два члана Предсједништва подлегла притиску јавности. Ако се не кандидујем мислим да бих издао оно што сам до сада радио", рекао је Небојша Вукановић.
