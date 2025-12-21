Logo
Large banner

Вукановић најавио кандидатуру за члана Предсједништва БиХ

21.12.2025

22:03

Коментари:

0
Листа за правду и ред
Фото: АТВ

Предсједник Листе за правду и ред Небојша Вукановић у емисији Истрага седмице на Hayat телевизији најавио је кандидатуру за члана Предсједништва БиХ.

"Вид‌јећемо шта ће бити наредне године, али ако Бог да. Мислим да би у Предсједништву донио нову атмосферу јер би и друга два члана Предсједништва подлегла притиску јавности. Ако се не кандидујем мислим да бих издао оно што сам до сада радио", рекао је Небојша Вукановић.

илу-јелка-лампице-украси-08122025

Регион

Новогодишње лампице изазвале пожар, изгорио спрат куће

Подијели:

Тагови:

Небојша Вукановић

Предсједништво БиХ

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сарајево смог магла

БиХ

Завод за јавно здравство КС упутио упозорење грађанима

5 ч

0
Саобраћајни колапс на улазу у БиХ

БиХ

Саобраћајни колапс на улазу у БиХ

1 д

0
Наредне седмице оба Дома о два европска закона

БиХ

Наредне седмице оба Дома о два европска закона

1 д

0
Покренут поступак за одузимање америчког држављанства Кемалу Мрнџићу

БиХ

Покренут поступак за одузимање америчког држављанства Кемалу Мрнџићу

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

21

Трудница из БиХ покушала да опљачка полицајку

22

11

Издивљале цијене: Ево колико кошта јагње очишћено за ражањ

22

03

Вукановић најавио кандидатуру за члана Предсједништва БиХ

21

56

Свијетом се шири вирус: Теже се лијечи него грип

21

52

Звијезда чувене серије извршила самоубиство

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner