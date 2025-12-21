Logo
Завод за јавно здравство КС упутио упозорење грађанима

21.12.2025

18:03

Сарајево смог магла
Фото: Anadoly Agency

На основу данашњих мјерења које је провео Завод за јавно здравство Кантона Сарајево на аутоматским референтним станицама у Кантону Сарајево, индекс квалитета зрака показује добро до умјерено стање на већини мјерних локација.

Према доступној временској прогнози до краја дана, очекује се умјерено до претежно облачно вријеме, уз појаву магле и ниске облачности у котлинама.

Највиша дневна температура кретаће се око пет степени Целзијуса, док ће вјетар бити слаб и промјењивог смјера, брзине од један до три метра у секунди. У јутарњим и вечерњим сатима присутни су услови за слабу температурну инверзију, што може неповољно утицати на распршивање загађујућих материја у зраку.

Из Завода наводе да се, с обзиром на ове метеоролошке услове, не очекују веће промјене квалитета зрака током дана, али да у вечерњим сатима може доћи до локалног задржавања загађења, нарочито у подручјима склоним температурној инверзији. Такође је наглашено да је у Кантону Сарајево и даље на снази "Наредба о проглашењу епизоде Упозорење у зонама А, Б, Ц и Д".

Гацко, загађење сумпор

Градови и општине

Грађани позвани да носе маске и смање боравак на отвореном

Завод за јавно здравство КС препоручује становништву да борави у затвореним просторима, посебно када је ријеч о осјетљивим категоријама попут д‌јеце, трудница, старијих особа и хроничних болесника. За опћу популацију препоручује се избјегавање интензивних активности на отвореном, док се радницима који посао обављају вани савјетује да ограниче физичке напоре и користе заштитне маске с респираторним филтерима FFP2 или FFP3.

У случају да је излазак неопходан, из Завода додатно наглашавају важност заштите, али и реална ограничења таквих мјера.

"Маске су предвиђене само за краткотрајно ношење и не пружају потпуну заштиту од загађујућих материја у зраку. Такођер је важан и добар квалитета зрака у затвореном простору", наводе из Завода за јавно здравство Кантона Сарајево.

