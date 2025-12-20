Logo
Пљуште казне у ФБиХ: Затворена 24 објекта

СРНА

20.12.2025

10:52

Катанац врата капија
Фото: Bich Tran/Pexels

Федерална Пореска управа је, због неправилности, запечатила 24 објекта у седам кантона и изрекла казне од скоро 304.000 КМ.

Контроле су спроведене код пореских обвезника из области игара на срећу и клађења, угоститељства, трговине, грађевине, пекарства и других услужних д‌јелатности у Кантону Сарајево, Тузланском, Зеничко-добојском, Херцеговачко-неретванском, Средњобосанском, Западнохерцеговачком и Посавском кантону.

У надзорима је пронађено и 35 непријављених радника, саопштила је Пореска управа ФБиХ.

Pasoš-BiH-280825

Свијет

Вишесатна задржавања на пасошкој контроли, ево и зашто

Појачане контроле су најављене и током новогодишњих празника као и да ће сви субјекти код којих буду утврђене неправилности бити кажњени.

