Пљуште казне у ФБиХ: Затворена 24 објекта

Федерална Пореска управа је, због неправилности, запечатила 24 објекта у седам кантона и изрекла казне од скоро 304.000 КМ.
Контроле су спроведене код пореских обвезника из области игара на срећу и клађења, угоститељства, трговине, грађевине, пекарства и других услужних дјелатности у Кантону Сарајево, Тузланском, Зеничко-добојском, Херцеговачко-неретванском, Средњобосанском, Западнохерцеговачком и Посавском кантону.
У надзорима је пронађено и 35 непријављених радника, саопштила је Пореска управа ФБиХ.
Појачане контроле су најављене и током новогодишњих празника као и да ће сви субјекти код којих буду утврђене неправилности бити кажњени.
