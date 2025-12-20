Вишесатна задржавања на пасошкој контроли, ево и зашто

Извор:
Танјуг
20.12.2025
10:39
Дигитални систем Европске уније за контролу граница изазива вишесатна задржавања на пасошкој контроли, јер се службе суочавају са повећањем од 70 одсто времена потребног за спровођење граничних провјера, саопштио је Међународни савјет аеродрома са сједиштем у Бриселу.
АЦИ је позвао на хитну ревизију система уласка и изласка, чија је примена у Европи започела у октобру, преноси Индепендент.
Током шестомјесечног периода увођења система, држављани трећих земаља и даље пролазе пасошку контролу и добијају печате, али ЕЕС додатно захтијева узимање отисака прстију и снимање биометријских података лица, наводи лист.
На многим аеродромима у ту сврху постављени су самоуслужни апарати.
Тренутно је само сваки 10. путник обавезан да прође дигиталну регистрацију, али ће се тај удио од 9. јануара 2026. повећати на 35 одсто, додаје Индепендент.
Генерални директор АЦИ Европа Оливије Јанковец упозорио је да путници већ сада трпе значајне непријатности, док је рад аеродрома отежан и при садашњем прагу од 10 одсто.
Он је навео да ће, уколико се оперативни проблеми не реше у наредним недељама, повећање прага регистрације на 35 одсто неминовно довести до знатно већих гужви и системских поремећаја у раду аеродрома и авио-компанија, уз могући ризик по безбједност.
Гужве не више граничних прелаза
"ЕЕС не смије да значи хаос за путнике и неред на нашим аеродромима", поручио је Јанковец.
АЦИ наводи да су најтеже погођени аеродроми у Француској, Њемачкој, Грчкој, Исланду, Италији, Португалу и Шпанији.
Организација тражи ублажавање динамике увођења система, које би требало да буде завршено до 9. априла 2026. године и указује на низ проблема, укључујући честе застоје у раду система, техничке потешкоће са киосцима, непостојање ефикасне апликације за претходну регистрацију, као и недовољан број граничних полицајаца због недостатка особља.
Портпарол Европске комисије одбацио је ове тврдње, наводећи да је систем ЕЕС успјешно покренут 12. октобра 2025. и да од тада функционише углавном без проблема.
Према његовим ријечима, већ је регистровано више од 50 одсто долазака, вријеме обраде се смањује како службеници стичу искуство, а значајне гужве повезане са ЕЕС-ом нису забиљежене, осим у појединачним случајевима.
ЕК је истакла да државе чланице имају могућност дјелимичне или потпуне суспензије система у изузетним околностима, да би се ублажиле гужве током периода појачаног саобраћаја.
