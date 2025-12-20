Воз ударио у крдо слонова

Извор:
СРНА
20.12.2025
09:02
Коментари:0
Воз је ударио у крдо слонова на сјевероистоку Индије и том приликом седам их је настрадало, а један је повријеђен, рекао је шеф окружне полиције В. В. Ракеш Реди.
Судар је изазвао изазвао исклизнуће локомотиве и пет вагона воза из шина, али нико није повријеђен.
Реди је навео да се инцидент догодио јутрос у округу Хоџаи, у држави Асам, на локацији која није означени коридор за слонове.
Свијет
Ауто-путеви без ограничења брзине у још једној држави?
Машиновођа је активирао кочнице за случај опасности када је видио крдо, али су слонови појурили ка возу.
"Возови који треба да прођу кроз ту дионицу преусмјеравају се на другу линију", саопштено је из жељезнице.
Најновије
Најчитаније
12
00
11
52
11
42
11
34
11
18
Тренутно на програму