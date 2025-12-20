Logo
Large banner

Воз ударио у крдо слонова

Извор:

СРНА

20.12.2025

09:02

Коментари:

0
Воз ударио у крдо слонова
Фото: Unsplash

Воз је ударио у крдо слонова на сјевероистоку Индије и том приликом седам их је настрадало, а један је повријеђен, рекао је шеф окружне полиције В. В. Ракеш Реди.

Судар је изазвао изазвао исклизнуће локомотиве и пет вагона воза из шина, али нико није повријеђен.

Реди је навео да се инцидент догодио јутрос у округу Хоџаи, у држави Асам, на локацији која није означени коридор за слонове.

цеста-аутопут-ноћ-26082025

Свијет

Ауто-путеви без ограничења брзине у још једној држави?

Машиновођа је активирао кочнице за случај опасности када је видио крдо, али су слонови појурили ка возу.

"Возови који треба да прођу кроз ту дионицу преусмјеравају се на другу линију", саопштено је из жељезнице.

Подијели:

Тагови:

voz

slonovi

несрећа

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Дједа Мразови и вилењаци опљачкали продавнцу

Свијет

Дједа Мразови и вилењаци опљачкали продавнцу

3 ч

0
Ауто-путеви без ограничења брзине у још једној држави?

Свијет

Ауто-путеви без ограничења брзине у још једној држави?

3 ч

0
Војни авион

Свијет

Америчка војска извела удар "Око соколово"

3 ч

0
Путин открио услов за престанак војних операција

Свијет

Путин открио услов за престанак војних операција

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

00

Додик: Марфи не може да преболи пораз, наставља опсесивне нападе на Српску

11

52

Килијан Мбапе јури историјски рекорд Кристијана Роналда

11

42

Покренут поступак за одузимање америчког држављанства Кемалу Мрнџићу

11

34

Зорана Павић: Стриптизете су на вишем нивоу од појединих пјевачица

11

18

Пуцњава на ријечком Трсату: Оштећени кафић, аути и апотека

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner