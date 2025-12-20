Logo
Ауто-путеви без ограничења брзине у још једној држави?

20.12.2025

08:57

Фото: Pexel/Pixabay

У савезној држави Аризони, политичар Ник Купер жели уклонити ограничења брзине на одређеним локалним (ауто)путевима током дана, а ноћу би ограничење требало бити око 130 km/h.

Купер је поднио свој приједлог о слободној брзини као начин борбе против саобраћајних гужви.

Идеја дочекана с критикама

Ако његов приједлог прође, пилот програм биће проведен на ауто-путу I-8.

Када је приједлог поднесен 15. децембра, одмах је дочекан с критикама. Многи становници државе осјећају се нелагодно због идеје.

илу-војни авион-25092025

Свијет

Америчка војска извела удар "Око соколово"

Сам Купер тврди да је инспирацију пронашао у Њемачкој када је дошао до приједлога.

Који су услови за изузеће?

Дионица мора имати стопу несрећа испод државног просјека на темељу података из посљедњих пет година, да би на њој било уведено ограничење брзине.

Путеви који би били изузети од ограничења мораће имати одговарајућу инфраструктуру, која слиједи стандарде Америчке саобраћајне агенције, пише The Drive.

Купер је, иначе, посланик у парламенту савезне државе, преноси Ревијахак.

