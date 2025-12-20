Америчке власти објавиле хиљаде докумената о Џефрију Епстину

20.12.2025
08:08
Коментари:0
Министарство правде САД открило је хиљаде докумената из досијеа Џефрија Епштајна, прве који су изашли на видјело у складу са новим законом који је потписао предсjедник Доналд Трамп, а којим се налаже њихово објављивање.
Предсједник САД Доналд Трамп 20. новембра потписао je закон којим се налаже америчком Министарству правде да објави досијее из истраге о осуђеном сексуалном преступнику Џефрију Епстину.
Документи о Епстину објављени су на веб-страници америчког Министарства правде.
Раније је замјеник државног тужиоца Тод Бланш рекао је да ће објављивање обухватити "неколико стотина хиљада" досијеа и да ће још њих бити откривено у наредним недјељама.
Крао по Аустрији: Мушкарац из БиХ ухапшен након 180 провала
Закон о транспарентности Епстинових досијеа захтијевао је од америчког Министарства правде САД да објави све досијее које посједује до 19. децембра, са малим изузецима за личне податке преживелих и друге категорије информација.
Демократе су рекле да испитују правне опције како би приморале министарство да објави комплетне досијее.
Одбор за надзор Конгреса САД, који је самостално истраживао случај Епстина, већ је објавио хиљаде докумената из Министарства правде и милијардеровог насљедства, наводи Ен-Би-Си.
3 ч
13 ч
13 ч
14 ч
