Крао по Аустрији: Мушкарац из БиХ ухапшен након 180 провала

20.12.2025
08:02
Припадници аустријске полиције ухапсили су држављанина Босне и Херцеговине који је током протеклих 13 година починио чак 180 провала широм Аустрије.
Како медији преносе, током провала начинио је укупну материјалну штету од 780.000 евра, а вриједност вишегодишњег плијена је око 200.000 евра.
Из полиције су саопштили да је прва провала овог 50-годишњака забиљежена марта, 2012 године. Више од деценије редовно су проналажени ДНК трагови који су се могли повезати са истим, тада још непознатим починиоцем. Ипак, успијевао је сваки пут да побјегне полицији.
Криминалац је најчешће обијао фирме и пословне зграде у Доњој Аустрији, Бечу, Бургенланду, Горњој Аустрији и Форарлбергу. Наводно, највише је дјеловао у аустријском округу Медлинг – чак 83 провале приписују се њему. Углавном је на мети имао фирме и пословне објекте. Вриједност плијена процјењује се на око 200.000 евра.
Ипак, серијски провалник је коначно ухваћен на дјелу. Ушао је у једну фирму у Вајнер Нојдорфу, гдје је коначно “пао” у руке полиције.
На саслушању је одбио да даје изјаве. Сада се налази у затвору у Бечу – Јустизансталт Виен-Јосефштад.
