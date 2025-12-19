Никола пронађен мртав: Сумњива прошлост појачава мистерију смрти

Извор:
У раним поподневним сатима јуче је у свом стану у улици Виа Маклиј, у тршћанској четврти Сан Луиђи, пронађен мртав мушкарац стар 73 године.
Ријеч је о Николи Гранијерију, бившем трговцу, чијим се личним профилом и прошлошћу сада баве истраге државне полиције.
Гранијери је живио сам у стану на првом спрату зграде на броју 16.
Узбуну је подигао један познаник, који је контактирао надлежне органе након што није успио да ступи у контакт са њим, преноси портал Триесте Њуз.
По доласку хитне помоћи, здравствени радници могли су само да констатују смрт, која је наступила прије више сати.
На лицу мјеста интервенисали су криминалистичка полиција, форензичка полиција, дежурни тужилац Андреа Ла Ганга и, нешто касније, главна тужитељка Патриција Касталдини.
Мушкарац је пронађен у локви крви, са повредом главе у потиљачном дијелу.
Стан није дјеловао потпуно испретурано: улазна врата нису била закључана, а према досадашњим сазнањима, у спаваћој соби и ходнику пронађени су ормари са отвореним вратима, фиоке у дневној соби биле су отворене, као и једна кутија која се налазила на поду.
Трагови крви наводно су уочени у више просторија и на појединим предметима у стану.
На профилу жртве сада се појављују елементи повезани са његовом судском прошлошћу. Како пише лист Ил Пиццоло, Гранијери је 2016. године у почетку био оптужен за лихварство у оквиру случаја везаног за позајмљивање новца особи која је патила од патолошког коцкања, али је та оптужба касније одбачена. Поступак је био дио процеса за искоришћавање неспособне особе, који је окончан ослобађајућом пресудом.
Такође, према писању Ил Пикола и судским изворима, мушкарац се током времена суочавао и са другим поступцима, међу којима су један за прикривање крадених ствари, уз запљену драгоцјености, и један за неовлашћено обављање дјелатности кредитног посредовања. Ниједан од тих поступака није се завршио правоснажном пресудом.
У посљедње вријеме, према информацијама које су процуриле, Гранијери се бавио куповином и продајом накита, што је сада предмет провјере и истражитеља који покушавају да реконструишу његове односе, активности и кретања у сатима и данима који су претходили смрти.
Током провјера, двојица младића у раним двадесетим годинама доведена су у полицијску управу ради утврђивања чињеница.
Није разјашњено да ли су саслушани у својству свједока или из других разлога.
Истрага се наставља како би се разјаснили узроци смрти и утврдило да ли је ријеч о природној смрти или о насилном чину.
За сада, како наводе истражни извори, ниједна могућност није искључена, преноси Телеграф.
