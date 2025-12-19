Стравична смрт познатог златара

19.12.2025
Беживотно тијело Николе Гранијерија (73) пронађено је у четвртак, 18. децембра, у његовом стану у тршћанској четврти Сан Луиђи. Мушкарац је затечен у локви крви, са озбиљном повредом главе, док је унутрашњост стана била у потпуном нереду. Полиција засад не искључује могућност насилне смрти, а пресудне одговоре требало би да пружи обдукција.
На мјесто догађаја убрзо су стигли припадници Криминалистичке полиције и Форензичке службе, као и екипа хитне помоћи 118, која је могла само да потврди да је смрт наступила неколико сати раније. Увиђају су присуствовали и дежурни тужилац Андреа Ла Ганга, као и главни тужилац Трста Патризиа Касталдини.
Како се наводи, полицију је алармирала особа блиска преминулом, а досадашњом провером утврђено је да се у тренутку проналаска тела у стану није налазио нико други.
Стан је био потпуно испретуран - фиоке су биле разбацане, а трагови крви примјећени у више просторија. На тијелу је констатована повреда главе, али за сада није јасно да ли је она настала као посљедица напада или евентуалног пада, преноси портал "Фанпаге".
Управо због тога обдукција ће имати кључну улогу у расвјетљавању узрока смрти. Истражни органи у овој фази поступка не искључују убиство, док се могућност самоубиства, према незваничним информацијама, готово у потпуности искључује.
Додатну сумњу буди чињеница да је Гранијери раније радио као трговац у златарама за откуп племенитих метала, због чега се разматра и могућа повезаност смрти са његовим некадашњим пословима. Такође је познато да је прије више година био предмет судске истраге због сумње на зеленаштво, али је у том поступку касније ослобођен.
Истрага је и даље у току, а полиција је већ обавила разговоре са више особа. Поједини извори наводе да су двије млађе особе приведене на информативни разговор, али та информација још увијек није званично потврђена.
Задржавање потпуне дискреције од стране полиције, према процјени извора блиских истрази, указује на то да би околности Гранијеријеве смрти могле бити знатно сложеније него што се у почетку претпостављало, преноси "24Седам".
