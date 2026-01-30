Ковачевић: Министар Сар јасно рекао да добро знају ко јесте, а ко није пријатељ Израел

30.01.2026
13:13
Коментари:0
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић рекао је да је у кратком разговору, а послије званичног билатералног састанка са предсједником Милорадом Додиком и Аном Тришић Бабић, са министром иностраних послова Израела Гидеоном Саром, споменуо срамну и скандалозну дипломатску ноту Министарства иностраних послова /МИП/ у Савјету министара.
Ковачевић је навео да је министру Сару објаснио и показао ко су били и како су скончали преци и рођаци Милорада Додика, али и ко су били преци оних који данас тако бесрамно и њега, али и Србе, Јевреје, Српску и Израел називају фашистима и злочинцима.
"Министар Сар ми је кратко одговорио да Израел и те како добро зна ко су били и јесу пријатељи Израела, као и да још боље знају ко то није", објавио је Ковачевић на "Иксу" уз фотографије са састанка и списком страдалих предака и родбине Милорада Додика.
Република Српска
Ковачевић: Божићни пријем српског члана Предсједништва БиХ потврда угледа Српске у цијелом свијету
И за крај, истакао је Ковачевић, информација о резултатима посјете Додика и Тришић Бабић, посебно за све оне "невјерне Томе", сарадња Израела и Српске ће бити свеобухватна и сасвим конкретна.
У кратком разговору, а послије званичног билатералног састанка са предсједником Додиком и Аном Тришић Бабић, са министром иностраних послова Израела Гидеоном Саром, споменуо сам срамну и скандалозну дипломатску ноту МИП-а БиХ.— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) January 30, 2026
Објаснио сам му и показао ко су били и како су… pic.twitter.com/ZfnKiWPM1Z
БиХ
2 д9
Република Српска
4 д0
Република Српска
1 седм0
Република Српска
1 седм1
Република Српска
1 д0
Република Српска
1 д6
Република Српска
1 д1
Република Српска
1 д27
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму