Logo
Large banner

Ковачевић: Министар Сар јасно рекао да добро знају ко јесте, а ко није пријатељ Израел

30.01.2026

13:13

Коментари:

0
Ковачевић: Министар Сар јасно рекао да добро знају ко јесте, а ко није пријатељ Израел
Фото: АТВ

Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић рекао је да је у кратком разговору, а послије званичног билатералног састанка са предсједником Милорадом Додиком и Аном Тришић Бабић, са министром иностраних послова Израела Гидеоном Саром, споменуо срамну и скандалозну дипломатску ноту Министарства иностраних послова /МИП/ у Савјету министара.

Ковачевић је навео да је министру Сару објаснио и показао ко су били и како су скончали преци и рођаци Милорада Додика, али и ко су били преци оних који данас тако бесрамно и њега, али и Србе, Јевреје, Српску и Израел називају фашистима и злочинцима.

"Министар Сар ми је кратко одговорио да Израел и те како добро зна ко су били и јесу пријатељи Израела, као и да још боље знају ко то није", објавио је Ковачевић на "Иксу" уз фотографије са састанка и списком страдалих предака и родбине Милорада Додика.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Божићни пријем српског члана Предсједништва БиХ потврда угледа Српске у цијелом свијету

И за крај, истакао је Ковачевић, информација о резултатима посјете Додика и Тришић Бабић, посебно за све оне "невјерне Томе", сарадња Израела и Српске ће бити свеобухватна и сасвим конкретна.

Подијели:

Тагови:

Република Српска

Радован Ковачевић

Израел

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кемал Адемовић замијенио Радована Караџића и Радована Ковачевића

БиХ

Кемал Адемовић замијенио Радована Караџића и Радована Ковачевића

2 д

9
Ковачевић: Ријетко ко у свијету тако дубоко разумије и спреман је на сваком плану помоћи Српској као Израел

Република Српска

Ковачевић: Ријетко ко у свијету тако дубоко разумије и спреман је на сваком плану помоћи Српској као Израел

4 д

0
Ковачевић: Уставни суд БиХ има само један принцип - увијек против правде и против Српске!

Република Српска

Ковачевић: Уставни суд БиХ има само један принцип - увијек против правде и против Српске!

1 седм

0
Ковачевић: Они који желе нестанак Српске подржавају опозицију у Српској

Република Српска

Ковачевић: Они који желе нестанак Српске подржавају опозицију у Српској

1 седм

1

Више из рубрике

На магистралном путу Приједор-Козарац ради се на машинском и ручном чишћењу путних јарака, а с циљем боље одводње, речено је Срни у предузећу "Путеви Републике Српске".

Република Српска

У току чишћење путних јарака на правцу Приједор-Козарац

1 д

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик потврдио: У понедјељак вече путујем у Америку

1 д

6
Милиновић одржао састанак са представницима Амбасаде САД у БиХ

Република Српска

Милиновић одржао састанак са представницима Амбасаде САД у БиХ

1 д

1
Блануша без ставова о кључним питањима: Ни у "визији будућности" не види независност Српске

Република Српска

Блануша без ставова о кључним питањима: Ни у "визији будућности" не види независност Српске

1 д

27

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner